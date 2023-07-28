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McLaren, Red Bull'un DRS çözümüne mi geçiş yaptı?

McLaren, Red Bull'a DRS avantajı sağlayan arka kanat tasarımını benimsemiş gibi duruyor.

Matt Kew
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McLaren MCL60 rear detail

Bu sezon düzlük avantajıyla da öne çıkan Red Bull, bu alandaki gücünün büyük bölümünü DRS tasarımına borçlu diyebiliriz.

Son dönemde RB19'u iyice inceleyen mühendisler, RB19'un daha büyük bir arka kanada sahip olduğunu, bunu dengelemek için de tek kiriş kanat kullanarak sürtünmeyi azalttığını ortaya çıkarttı.

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Tüm bu bulguların ardından takımların iki uzun düzlüğüyle ünlü Spa-Francorchamps için Red Bull tasarımına geçiyor olması sürpriz değil. 

Hızlı pistlerde iyi performans sergilediği bilinen McLaren değişiklik yapan takımların en önemlisi. MCL60'ın arka tarafında halen çift kiriş kanadı bulunmakta. ancak yeni geometri sayesinde hava akışı kiriş kanadı yerine direkt arka kanada aktarılacak.

Buna ek olarak, ana kanadın yükünü daha da azaltmak için modifiye edilmiş bir arka kanat uç plakası mevcut. Sürtünmeyi daha da azaltmaya yardımcı olmak için arka kanat flaplarının arka kenarında da kesikler mevcut.

Alpine A523 detail

Alpine A523 detail

Photo by: Uncredited

Büyük bir güncelleme paketiyle buraya gelen Mercedes'i saymazsak, neredeyse tüm takımlar piste özel değişikliklere sahip.

Son olarak Silverstone'a yeni ön kanatla gelen Alpine, bu hafta sonu da revize edilmiş yeni bir tabana sahip.

Güncellemeler, yeni taban çitleri, kano rampaları ve daha yumuşak bir difüzör duvarını içinde barındırmakta.

Aston Martin taban kenarının hava akışını ve zeminin geri kalanıyla etkileşimini iyileştirmek için ince bir şekilde revize edilmiş bir geometri tercih etti.

Alfa Romeo hem arka kanadının hem de kiriş kanadının boyutunu küçülterek Red Bull tarzı tek kiriş kanat kullanımına geçiş yaptı. Ayrıca ön kanatta da düzlük performansını arttırmaya yönelik bir değişiklik mevcut. 

Teknik direktör olarak Pat Fry'ı kadrosuna katan Williams da düzlüklerdeki avantajını arttırmak için bazı güncellemelere sahip.

Arka fren kanallarındaki yeni, kısaltılmış kanatçıklar, aracın yere basma gücünü ve sürtünme aralığını optimize etmek için arka kanatla etkileşime girecek.

Ön kanadın en arkadaki parçası da kirli havayı azaltmak ve daha düşük sürtünmeli arka kanatla uyum sağlanması için biraz kırpıldı.

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Belçika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Mercedes, Spa öncesi sidepod güncellemesi getirdi

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