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McLaren, Red Bull'dan ilham alarak MCL60'ı nasıl optimize etti?

McLaren, 2023 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği MCL60'ı geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Takım yeni aracında çok net bir şekilde, geçen senenin ikinci yarısında aracına entegre ettiği çözümleri optimize ederek devam etmiş.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
McLaren, Red Bull'dan ilham alarak MCL60'ı nasıl optimize etti?
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McLaren, geçen sene başında kullandığı dar sidepod konseptini sene ortasında bırakmış ve Red Bull ile AlphaTauri'nin sahip olduğu rampa şeklinde tabana doğru inen sidepod felsefesine geçiş yapmıştı.

Sezon ilerledikçe McLaren, sidepod hava girişinde de değişiklikler yaptı ve son olarak Singapur GP'de yine Red Bull'un öncülüğünü yaptığı üstü daha geride olan hava girişine geçiş yaptı.

McLaren MCL60 sidepod girişi kıyaslaması

McLaren MCL60 sidepod girişi kıyaslaması

McLaren, MCL60'da bu özelliklerin tamamının optimize edilmiş haline sahip. Kış ortasında karoser içerisindeki paketlemede daha kolay değişiklik yapılabildiği için bu mümkün oldu.

Radyatörlerin, soğutucuların, elektronik aksamın ve yan darbe koruma direklerinin konumlarını yeniden düzenleyebilmesi sayesinde McLaren, sidepodın alt kısmını daha fazla oyarken karoseri daha sıkı hale getirmeyi başardı.

McLaren MCL60

McLaren MCL60

Photo by: McLaren

Sidepodun yanında (VELO logosunda L'nin olduğu yerde), geçen sene Red Bull'da ve Aston Martin'de gördüğümüz şekilde hava akımının bir bölümünü aşağıya doğru yönlendirmeye yardımcı olacak minik bir kanal yer alıyor.

Soğutma ızgaraları ve rampa şeklinde hava akımını aşağı yönlendirecek kanal sidepun üstünde yer almaya devam ediyor ancak bu bölümün yüzeyinin yeniden şekillendirilmesi, performansta olumlu etki yaratacaktır. Geçen sene Alpine de buna benzer bir tasarıma sahipti. McLaren, geçen sene motor kapağı bölümünde raf tasarımını kullanan takımlardan birisiydi, bu yüzden MCL60'da da benzer tasarımı kullanması şaşırtıcı olmadı.

McLaren MCL60, üstten detay

McLaren MCL60, üstten detay

Fotoğraf: McLaren

Taban kenarında şu an için bir yenilik olmaması, takımın Bahreyn'de bu bölümde güncelleme yapacağını işaret ediyor. Takım şimdiden MCL60'ın güncellemeleri konusunda iddialı ve gelecek parçalar olduğunu açıkladı.

McLaren, 2022 aracında süspansiyonun üst kollarını oldukça yüksek konumlandırmıştı. Lansmanda gösterilen araçta bu bölüm daha da yukarıya alınmış gibi göründü ancak bunun gerçek olup olmadığını, gerçek araç ortaya çıktığında göreceğiz.

McLaren MCL60'un tam olarak nasıl olduğunu değerlendirmek için gerçek aracın ortaya çıkmasını beklemeliyiz. Şu an için lansmanda sunulan görüntülere göre, yeni aracın geçen seneye kıyasla çok agresif bir şekilde geliştirilmediğini söyleyebiliriz.

McLaren MCL60, ön süspansiyon detay

McLaren MCL60, ön süspansiyon detay

Fotoğraf: McLaren

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