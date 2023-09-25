McLaren: "Red Bull halen bir adım önümüzde"

Japonya'da sezonun dördüncü podyumunu elde eden Norris, takım arkadaşı Oscar Piastri'nin de podyum görmesinin ardından, "Çifte podyum. Red Bull için geliyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Her ne kadar takım iyiden iyiye toparlanmış olsa da başta takım patronu Andrea Stella olmak üzere yönetim temkinli olmayı sürdürüyor.

Autosport'a konuşan Stella, "Red Bull halen bir adım önümüzde, epey uzakta. Dürüst olmak gerekirse Max de performans açısından epey uzakta."

"Sezonun bitimine sadece birkaç pist kaldı ancak bu pistlerin hiçbiri Singapur'daki özelliklere sahip değil."

"Rekabetçi olabileceğimiz bazı pistler olsa da korkarım ki bizim sevdiğimiz pist tiplerinde Red Bull olağanüstü güçlü -örneğin Katar."

"Dolayısıyla, son adımı atabilmek için bazı durumların gerçekleşmesi gerektiği konusunda gerçekçi olmamız gerekecek." dedi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, on the podium Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sezona epey kötü başlayan ve bir dönem puan mücadelesi dahi veremeyen McLaren için işler hızlıca tersine döndü, nitekim gelişmesi geciken konsept piste çıkar çıkmaz meyvesini verdi.

Ancak bu gelişimin tersine dönmesi ihtimalini de değerlendiren Stella, "Çok ama çok dikkatli olmalıyız."

"Gelişim açısından mümkün olduğunca titiz olmaya çalışıyoruz. Kestirmeden gitmemeye çalışıyor, asla kendimizi 'daha hızlı gelişmeliyiz' diyecek bir duruma sokmuyoruz."

"Bu sayede şimdiye kadar uyguladığımız bazı metodik adımları atlamaya başlayabiliriz."

"Bence McLaren'deki herkes geliştirme hızının zaten çok yüksek olduğunun farkında. Bunu sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor."

"Gelecek yıl Bahreyn'e gittiğimizde kimin daha hızlı gelişebildiğini göreceğiz. Aston Martin'in kış boyunca büyük adımlar atılabileceğini ya da McLaren'de olduğu gibi bunu sezon boyunca da yapabileceğimizi gördük." dedi.