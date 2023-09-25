Prime'a abone ol
Önceki / Russell: "2022 Austin GP'de aslında pitten geçme cezasını hak etmiştim" Sonraki / Mercedes: "Lewis ve George'un arasında bir sıkıntı yok"
Formula 1 / Japonya GP Haberler

McLaren: "Red Bull halen bir adım önümüzde"

McLaren, Japonya'daki çifte podyumun ardından Lando Norris'in "Red Bull'u yakalama" iddiasına rağmen temkinli davranmaya çalışıyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Japonya'da sezonun dördüncü podyumunu elde eden Norris, takım arkadaşı Oscar Piastri'nin de podyum görmesinin ardından, "Çifte podyum. Red Bull için geliyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Her ne kadar takım iyiden iyiye toparlanmış olsa da başta takım patronu Andrea Stella olmak üzere yönetim temkinli olmayı sürdürüyor.

Autosport'a konuşan Stella, "Red Bull halen bir adım önümüzde, epey uzakta. Dürüst olmak gerekirse Max de performans açısından epey uzakta." 

"Sezonun bitimine sadece birkaç pist kaldı ancak bu pistlerin hiçbiri Singapur'daki özelliklere sahip değil."

"Rekabetçi olabileceğimiz bazı pistler olsa da korkarım ki bizim sevdiğimiz pist tiplerinde Red Bull olağanüstü güçlü -örneğin Katar." 

"Dolayısıyla, son adımı atabilmek için bazı durumların gerçekleşmesi gerektiği konusunda gerçekçi olmamız gerekecek." dedi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, on the podium

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, on the podium

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sezona epey kötü başlayan ve bir dönem puan mücadelesi dahi veremeyen McLaren için işler hızlıca tersine döndü, nitekim gelişmesi geciken konsept piste çıkar çıkmaz meyvesini verdi.

Ancak bu gelişimin tersine dönmesi ihtimalini de değerlendiren Stella, "Çok ama çok dikkatli olmalıyız."

"Gelişim açısından mümkün olduğunca titiz olmaya çalışıyoruz. Kestirmeden gitmemeye çalışıyor, asla kendimizi 'daha hızlı gelişmeliyiz' diyecek bir duruma sokmuyoruz."

"Bu sayede şimdiye kadar uyguladığımız bazı metodik adımları atlamaya başlayabiliriz."

"Bence McLaren'deki herkes geliştirme hızının zaten çok yüksek olduğunun farkında. Bunu sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor."

"Gelecek yıl Bahreyn'e gittiğimizde kimin daha hızlı gelişebildiğini göreceğiz. Aston Martin'in kış boyunca büyük adımlar atılabileceğini ya da McLaren'de olduğu gibi bunu sezon boyunca da yapabileceğimizi gördük." dedi.

paylaşım
yorumlar

Russell: "2022 Austin GP'de aslında pitten geçme cezasını hak etmiştim"

Mercedes: "Lewis ve George'un arasında bir sıkıntı yok"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Norris, VSC altında yaşananlarla ilgili hiçbir şey anlamamış

Norris, VSC altında yaşananlarla ilgili hiçbir şey anlamamış

Formula 1
Japonya GP

Norris, VSC altında yaşananlarla ilgili hiçbir şey anlamamış Norris, VSC altında yaşananlarla ilgili hiçbir şey anlamamış

Mercedes: "Lewis ve George'un arasında bir sıkıntı yok"

Mercedes: "Lewis ve George'un arasında bir sıkıntı yok"

Formula 1
Japonya GP

Mercedes: "Lewis ve George'un arasında bir sıkıntı yok" Mercedes: "Lewis ve George'un arasında bir sıkıntı yok"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Lando Norris Daha fazlası
Lando Norris
Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"

Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"

Formula 1
Japonya GP

Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz" Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"

Norris: "Red Bull'un hayatını zorlaştırmak için elimizden geleni yapacağız"

Norris: "Red Bull'un hayatını zorlaştırmak için elimizden geleni yapacağız"

Formula 1
Japonya GP

Norris: "Red Bull'un hayatını zorlaştırmak için elimizden geleni yapacağız" Norris: "Red Bull'un hayatını zorlaştırmak için elimizden geleni yapacağız"

Norris: "Japonya'da ikincilik için McLaren ve Ferrari çekişecek"

Norris: "Japonya'da ikincilik için McLaren ve Ferrari çekişecek"

Formula 1
Japonya GP

Norris: "Japonya'da ikincilik için McLaren ve Ferrari çekişecek" Norris: "Japonya'da ikincilik için McLaren ve Ferrari çekişecek"

McLaren Daha fazlası
McLaren
Piastri: "Bunu ilk sezonumda başarmak çok özel hissettiriyor"

Piastri: "Bunu ilk sezonumda başarmak çok özel hissettiriyor"

Formula 1
Japonya GP

Piastri: "Bunu ilk sezonumda başarmak çok özel hissettiriyor" Piastri: "Bunu ilk sezonumda başarmak çok özel hissettiriyor"

Nakajima: "Hirakawa McLaren anlaşması Toyota'nın F1'e dönüşünün habercisi değil"

Nakajima: "Hirakawa McLaren anlaşması Toyota'nın F1'e dönüşünün habercisi değil"

Formula 1
Japonya GP

Nakajima: "Hirakawa McLaren anlaşması Toyota'nın F1'e dönüşünün habercisi değil" Nakajima: "Hirakawa McLaren anlaşması Toyota'nın F1'e dönüşünün habercisi değil"

Piastri: "Önümde geçmem gereken bir araç var ve bunu başarmaya çalışacağım"

Piastri: "Önümde geçmem gereken bir araç var ve bunu başarmaya çalışacağım"

Formula 1
Japonya GP

Piastri: "Önümde geçmem gereken bir araç var ve bunu başarmaya çalışacağım" Piastri: "Önümde geçmem gereken bir araç var ve bunu başarmaya çalışacağım"

Son Haberler

Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı!

Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı!

WEC WEC
Fuji

Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı! Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı!

Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu"

Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu"

F1 Formula 1
Japonya GP

Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu" Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu"

Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç"

Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç"

F1 Formula 1
Japonya GP

Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç" Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç"

Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"

Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"

F1 Formula 1
Japonya GP

Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz" Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol