McLaren, Red Bull Ford motoruna mı geçmeyi düşünüyor?

Red Bull Racing, 2026 yılında Ford ile beraber kendi üç ünitesini üretecek ve geleceği için kritik bir hamle yapmış olacak.

Red Bull'un diğer takımı olan RB de aynı güç ünitesini kullanacak fakat şimdi şirketin başka bir müşterisinin olabileceği ortaya çıktı.

İddiaya göre McLaren, Red Bull ile görüşme halinde.

Red Bull Powertrains ile işbirliği görüşmeleri McLaren Racing CEO'su Zak Brown tarafından yürütülüyor.

Her ne kadar geçen yıl Mercedes ile olan anlaşmasını 2030 yılına kadar uzatmış olsa da McLaren, alternatiflere bakmayı ihmal etmiyor.

Silverstone yarışı sırasında Zak Brown, Red Bull Ford motoruna olan ilgisini inkar etmedi: "Ford CEO'su Jim Farley ile harika bir ilişkim var."

"Kendisiyle geçen yıl bir araya geldik ve sonrasında bana güç ünitesi fabrikasını gezdirdi. Fakat bu Mercedes ile sözleşmemizi yenilememizden önceydi."

Alman Auto Motor und Sport'a göre, Zak Brown son zamanlarda Red Bull yönetimiyle olası bir motor tedariki konusunda düzenli olarak temas halinde, ancak henüz kesin bir bilgi yok.

Zak, McLaren ve Red Bull Racing'in şu anda yarış galibiyetleri için birbirleriyle mücadele ettiklerini ima ederek, "Red Bull'un şu anda fabrikalarına gitmem halinde heyecanlanacağını sanmıyorum" diye şaka yaptı.