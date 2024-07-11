McLaren, Red Bull Ford motoruna mı geçmeyi düşünüyor?
McLaren'ın motor tedariği için Red Bull Ford ile temas halinde olduğu iddia edildi.
Zak Brown, CEO, McLaren Racing
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Red Bull Racing, 2026 yılında Ford ile beraber kendi üç ünitesini üretecek ve geleceği için kritik bir hamle yapmış olacak.
Red Bull'un diğer takımı olan RB de aynı güç ünitesini kullanacak fakat şimdi şirketin başka bir müşterisinin olabileceği ortaya çıktı.
İddiaya göre McLaren, Red Bull ile görüşme halinde.
Red Bull Powertrains ile işbirliği görüşmeleri McLaren Racing CEO'su Zak Brown tarafından yürütülüyor.
Her ne kadar geçen yıl Mercedes ile olan anlaşmasını 2030 yılına kadar uzatmış olsa da McLaren, alternatiflere bakmayı ihmal etmiyor.
Silverstone yarışı sırasında Zak Brown, Red Bull Ford motoruna olan ilgisini inkar etmedi: "Ford CEO'su Jim Farley ile harika bir ilişkim var."
"Kendisiyle geçen yıl bir araya geldik ve sonrasında bana güç ünitesi fabrikasını gezdirdi. Fakat bu Mercedes ile sözleşmemizi yenilememizden önceydi."
Alman Auto Motor und Sport'a göre, Zak Brown son zamanlarda Red Bull yönetimiyle olası bir motor tedariki konusunda düzenli olarak temas halinde, ancak henüz kesin bir bilgi yok.
Zak, McLaren ve Red Bull Racing'in şu anda yarış galibiyetleri için birbirleriyle mücadele ettiklerini ima ederek, "Red Bull'un şu anda fabrikalarına gitmem halinde heyecanlanacağını sanmıyorum" diye şaka yaptı.
Lando Norris, McLaren MCL38, in the pits
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Türkiye İş Bankası, bir F1 aracında logosu olan ilk Türk bankası olacak
Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"
Toprak: "BMW bana 'MotoGP'ye gidebilirsin' derse 2025'te giderim"
Redding, Bautista hakkında: "Tam bir çocuk gibi davranıyor"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar