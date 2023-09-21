McLaren: "Rakip takımların Norris'i ikna etmesini engellemenin en iyi yolu araç gelişimi"

Woking merkezli takım bu hafta Oscar Piastri'nin sözleşmesini 2026 sonuna kadar uzattığını duyurdu, bu da dikkatlerin 2025'e kadar sözleşmesi olan diğer sürücüsü Norris'in geleceğine kaydığı anlamına geliyor.

Ancak Norris'in şimdiden Ferrari, Aston Martin ve Red Bull'un potansiyel hedefi haline gelmesiyle McLaren, Britanyalı pilotu elinde tutmak için potansiyel bir mücadele vereceğinin farkında.

Japonya Grand Prix'sinde konuşan McLaren takım patronu Andrea Stella, takımın Norris'i takımda kalmaya ikna edebilmesinin en iyi yolunun, önümüzdeki birkaç yıl boyunca belirlediği yüksek beklentileri karşılaması olduğunu söyledi.

Stella, "Lando ile kesinlikle görüşmeler yapıyoruz. Bunlar iyi konuşmalar; bu konuşmaların gidişatından memnunuz."

"Güvenoyu alma konusunda gerçeklere geri dönüyoruz. Elbette, sevgimizi, insani unsur açısından sevgimizi ifade ettik ve ayrıca yolculukta, özellikle de yolculuk çok zor olduğunda, arkadaşlarınızın sizinle birlikte olmasını istersiniz."

"Ama aynı zamanda gerçekler hakkında da konuşmanız gerekir: örneğin geleceğin temeli nedir ve bize neden güvenoyu verebilirsiniz? Lando ile de aynı şeyi yapıyoruz; pistte mümkün olduğunca çok şey kanıtlamaya çalışıyoruz."

"Söylediğimiz şey bu. O bunun farkında ve [biz de] bunun önümüzdeki yıllarda da devam edeceği duygusunu yaratmaya çalışıyoruz." dedi.

Stella, bir sürücüyü yerine getiremeyeceği uçuk vaatlerde bulunarak kalmaya ikna etmeye çalışırken kendini rahat hissetmeyeceğini söyledi.

"Elimde olmayan kartlarla oynayarak onu ikna etmeye çalıştığım bir sürücüyle sohbet etmek beni rahatsız ederdi."

Lando Norris, McLaren, 2. sıra, Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren, McLaren takımı yarıştan sonra kutlama yapıyor Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

"Kendimi bir sürücünün 'Hey, bunun olacağını söylemiştin ama olmuyor' dediği bir durumda bulmak istemiyorum. Bu pozisyonda olmak istemiyorum."

"Dolayısıyla, benim konuşmalarım, Zak'in [Brown] konuşmaları, bildiğimiz kadarıyla gerçeklerin gerçek değerlendirmeleridir."

"İnsanları satın almaya ihtiyacımız yok. İnsanların bize güvenoyu vermesini, bizimle kalmasını ve McLaren ile birlikte çıkacağımız yolculuğa gerçekten inanmasını istiyoruz."

Norris'in McLaren'da kalması açısından kritik öneme sahip faktörlerden biri de yeni motor yönetmeliklerinin yürürlüğe gireceği 2026 yılı için motor seçimi olacak.

McLaren mevcut ortağı Mercedes ile devam etme ya da üretici değiştirme seçeneklerini değerlendiriyor.

Stella, 2026 güç ünitesinin Piastri sözleşmesinde de bir faktör olduğunu söyledi, ancak McLaren'in ne yapmak istediğine yaklaştığı için işlerin ilerlediğini söyledi.

Norris, "2026 [Piastri] tartışmalarının bir parçasıydı ama zor bir tartışma değildi."

"Nihayetinde sunabileceğimiz en önemli şey gerçeklerdi ve gerçekler de takımın son zamanlarda neler yapabildiğiydi."

"Bu konuşma aslında bir süre önce gerçekleşmiş olsa da, sadece pistteki gelişmeleri görmekle kalmadık, aynı zamanda gelişmelerin iyi olmaya devam ettiğini de gördük, bu da Singapur güncellemesine yol açtı ve aynı zamanda arka planda umut verici görünen gelecek yılın otomobiline yol açacak gibi görünüyor."

"Güç ünitesinin 2026 onayı da oldukça ilerlemiş durumda. 2026 için yapılan görüşmelerin aldığı yönden çok memnunuz. Bence bu bizim için mantıklı ve Oscar için de mantıklıydı. Her iki taraf için de kolay bir karar olduğunu söyleyebilirim."

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Erken çağrı

McLaren, Piastri'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzatma kararının Avustralyalı pilotun nitelikleri ortaya çıktıktan sonra sezonun oldukça erken dönemlerinde belli olduğunu söyledi.

Stella, "Anlaşma oldukça erken sağlandı. Çünkü neyi değerlendirmemiz gerektiği çok kısa sürede netleşti ve ortaya çıktı. Aynı şeyin Oscar için de geçerli olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum."

"Dolayısıyla, bunun her iki tarafı da ekip ve sürücü açısından geleceğe taşıyacak bir işbirliği olduğu her iki tarafça da kabul edildi." dedi.