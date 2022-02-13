McLaren, radikal süspansiyon sisteminden "oldukça emin" ancak...

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Woking merkezli ekip, 2022 F1 aracı MCL36'yı cuma akşamı tanıtmıştı. Yeni kurallara göre hazırlanan MCL36'da birçok cesur çözüm dikkat çekerken, en dikkat çekici olanı kuşkusuz süspansiyon sistemleriydi.

Geleneksel tasarımlarda ön tarafta itme kollu süspansiyon yer alırken, arka tarafta çekme kollu süspansiyon bulunuyor. McLaren'ın 2022 F1 aracında ise tam tersi önde çekme kollu, arkada itme kollu süspansiyonlar bulunuyor.

Bu tercih, iç salıncakların açısını değiştiriyor ve aerodinamistlerin istedikleri hava akışı rotasını belirlemesine yardımcı oluyor.

McLaren ilk defa böyle bir tercihte bulunmuyor. Takım, 2013 yılında MP4-28'de de benzer bir tercihte bulunmuştu ancak o araçla podyuma çıkamamış ve takımlar şampiyonasında 5. sıraya gerilemişti.

Key, McLaren'ın o seneden bu yana önemli dersler çıkardığına inanıyor ancak gerçekten doğru tercihi yapıp yapmadıklarını birkaç hafta boyunca bilemeyeceklerini kabul ediyor.

Key, "Önde çekme kollu, arkada ise itme kollu süspansiyonlar var. Bunu geçmiş yıllarda da görmüştük."

"Araçları piste çıkardığımızda bunu daha açık göreceğiz. Bunu gerçekten çok kolay bir şekilde kopyalayamazsınız. Bu açıdan diğerlerinin neler yaptığını görmek ilginç olacak. Örnek olarak vermem gerekirse, Aston Martin'de tam tersini gördüm."

"Tüm süspansiyon yapısı, aerodinamikler üzerine kurulu. Ön tarafta tabanın başlangıcı ile ön kanat arasında oynayabileceğiniz tek alan burası. Ön kanada nasıl davrandığınıza ve tabana girişte nerede yüke ihtiyaç duyduğuna bağlı olarak, en iyi olduğunu düşündüğünüz süspansiyon geometrisine karar verirsiniz."

"Gerçekten ilginç bazı çözümler göreceğimizi düşünüyorum. Bizim için bu, denemesi iyi bir çözümdü. Kesinlikle memnun olduğumuz özellikleri var."

"Mekanik açıdan zorlayıcı ancak bunu doğru hazırlayabilmek için çok fazla zaman harcadık. Geçmiş yıllardan, ne tür tuzaklarının olduğunu biliyoruz."

"Beklendiği gibi çalışacağından oldukça eminim. Bir diğer soru aracın arka tarafı. Uzun zamandır çekme kollu süspansiyonu kullanıyorduk. Bunu Adrian [Newey] 2009'da Red Bull ile tanıttı. Şimdi ise buna gerek yok."

"Örneğin, vites kutusunun uzunluğunu kısıtlayan kısıtlı bir dingil mesafesine sahipsiniz, o zaman orada başka seçenekleriniz olur. Ancak hangi eğilimlerin geliştiğini görmek ilginç olacak. Biz bu yolu tercih ettik."

"Bunu yapan tek takım bizsek, bu durumda gerçekten ya doğru olan yolu tercih etmişizdir ya da ..." dedi.