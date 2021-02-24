McLaren Racing ticari ekibine iki yeni isim ekliyor

Takım, Claire Cronin'in Pazarlama Yöneticisi ve Lindsey Eckhouse'un da Lisanslandırma, eTicaret ve eSpor Müdürü olarak atandığını duyurdu.

İngiliz ekip bu kararla beraber markanın ticari planını genişletecek ve markaya olan ilgiyi artırmaya çalışacak.

Claire ve Lindsey’nin atamaları, Mclaren Racing’in pazarlama ve ticari alandaki yükselişinin devamının göstergesi olarak görülüyor. İki müdürün de takıma çeşitli tecrübeler ve perspektif getirmesi bekleniyor.

Claire ve Lindsey, McLaren’a Nisan ayında katılacaklar ve McLaren Racing’in Ticari Yöneticisi olan Mark Waller’la birlikte çalışacaklar.

2021’in sonunda, Mark Waller'ın görevini tamamlayarak Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmesinin ardından bu görevi Claire Cronin üstlenecek ve doğrudan McLaren Racing’in CEO’su Zak Brown’a rapor verecek.

Kendi alanında tanınmış bir pazarlama lideri olan Claire, daha önce Virgin Holidays ve NetJets’de benzer bir görev almış ve yakın zamanda Virgin Atlantic’in Pazarlama Yöneticisi olmuştu.

Lindsey ise McLaren’a katılmadan önce, GP2 eSpor bölümünde Pazarlama Müdürü olarak görev alıyordu ve ondan önce ise NFL International’da görev yapmıştı. Lindsey, uluslararası spor işletmelerinde başarılı bir kariyere sahip.

McLaren CEO’su Zak Brown konu hakkında şunları söyledi: ‘’Pazarlama ve ticari liderlik ekibimize yaptığımız bu güçlü atamalarla beraber, Claire ve Lindsey’yi aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz."

"McLaren Racing olarak büyümeye devam ettikçe, bu atamalar pist içinde de, pist dışında da bize ivme kazandıracaktır. Mark, McLaren Racing’in pazarlama ve ticari gündemini yönetmede oldukça faydalıydı ve onun liderliğine ve tavsiyelerine minnettarım.’’

‘’Ek olarak, 2019 başlarında takıma katılan Mark’ın kurduğu pozitif ivmeyi koruyacağımız için mutluyum."

McLaren Racing’in Ticari Yöneticisi Mark Waller ise şunları ekledi: ‘’Claire da Lindsey de kendi alanlarında liderler ve onların McLaren Racing’e katılmasından dolayı memnunum. Bu liderlerin ikisiyle de geçmişte çalıştım ve zaten güçlü ekibimize değerli tecrübe ve perspektifler getirecekler."

"Claire, Zak’in önderliğine inanılmaz bir ekleme olacak ve ben de Amerika’daki ailemin yanına dönmeden önce, bu ekibe yardımcı olacağım ve başarılı bir plan oluşturacağım için mutluyum.’’

Claire Cronin konu hakkında, ‘’Mclaren simgeleşmiş, çok boyutlu ve bir ticari pazarlama lideri için meydan okuyucu bir marka. Ekip, macerasının heyecanlı bir noktasında ve bu yüzden ben de onlara katılıp başlamak için sabırsızlanıyorum.

"Taraftarları ve partnerlerine heyecanlı ve etkileyici deneyimler sunmak için sınırları zorlayan bir ekibe katılacağım için çok memnunum. Onlara, McLaren Racing'in büyümesini ve değerini artırmak için markamızın ve ticari yönünün gelişmesi konusunda liderlik etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.’’ dedi.

Eckhouse ise, Woking merkezli ekibe katılmasıyla ilgili şunları dile getirdi: ‘’McLaren Racing’e, lisanslandırma, eTicaret ve eSpor programını şekillendirmeye yardımcı olmak, liderlik etmek ve hırslı bir program yaratmak için katılmak büyüleyici bir fırsat."

"Zaten var olan platformu geliştireceğim ve seviyeyi artırmaya çalışacağım için heyecanlıyım. McLaren markasının gücünün yanında, takımın e-spordaki ilk F1 takımı olmasından dolayı, potansiyel çok büyük.’’