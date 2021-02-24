McLaren Racing ticari ekibine iki yeni isim ekliyor

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
248 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
255 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
269 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
283 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
290 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Alfa Romeo, F1 sezon öncesi testlerinin "hareketli" olmasını bekliyor
Formula 1 / Son dakika

McLaren Racing ticari ekibine iki yeni isim ekliyor

McLaren Racing bugün, 2021 yılı boyunca ticari liderliğini geliştirmek için kapsamlı bir plan açıkladı.

paylaşım
yorumlar
McLaren Racing ticari ekibine iki yeni isim ekliyor

Takım, Claire Cronin'in Pazarlama Yöneticisi ve Lindsey Eckhouse'un da Lisanslandırma, eTicaret ve eSpor Müdürü olarak atandığını duyurdu.

İngiliz ekip bu kararla beraber markanın ticari planını genişletecek ve markaya olan ilgiyi artırmaya çalışacak.

Claire ve Lindsey’nin atamaları, Mclaren Racing’in pazarlama ve ticari alandaki yükselişinin devamının göstergesi olarak görülüyor. İki müdürün de takıma çeşitli tecrübeler ve perspektif getirmesi bekleniyor.

Claire ve Lindsey, McLaren’a Nisan ayında katılacaklar ve McLaren Racing’in Ticari Yöneticisi olan Mark Waller’la birlikte çalışacaklar.

2021’in sonunda, Mark Waller'ın görevini tamamlayarak Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmesinin ardından bu görevi Claire Cronin üstlenecek ve doğrudan McLaren Racing’in CEO’su Zak Brown’a rapor verecek.

Kendi alanında tanınmış bir pazarlama lideri olan Claire, daha önce Virgin Holidays ve NetJets’de benzer bir görev almış ve yakın zamanda Virgin Atlantic’in Pazarlama Yöneticisi olmuştu.

Lindsey ise McLaren’a katılmadan önce, GP2 eSpor bölümünde Pazarlama Müdürü olarak görev alıyordu ve ondan önce ise NFL International’da görev yapmıştı. Lindsey, uluslararası spor işletmelerinde başarılı bir kariyere sahip.

McLaren CEO’su Zak Brown konu hakkında şunları söyledi: ‘’Pazarlama ve ticari liderlik ekibimize yaptığımız bu güçlü atamalarla beraber, Claire ve Lindsey’yi aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz."

"McLaren Racing olarak büyümeye devam ettikçe, bu atamalar pist içinde de, pist dışında da bize ivme kazandıracaktır. Mark, McLaren Racing’in pazarlama ve ticari gündemini yönetmede oldukça faydalıydı ve onun liderliğine ve tavsiyelerine minnettarım.’’

‘’Ek olarak, 2019 başlarında takıma katılan Mark’ın kurduğu pozitif ivmeyi koruyacağımız için mutluyum."

McLaren Racing’in Ticari Yöneticisi Mark Waller ise şunları ekledi: ‘’Claire da Lindsey de kendi alanlarında liderler ve onların McLaren Racing’e katılmasından dolayı memnunum. Bu liderlerin ikisiyle de geçmişte çalıştım ve zaten güçlü ekibimize değerli tecrübe ve perspektifler getirecekler."

"Claire, Zak’in önderliğine inanılmaz bir ekleme olacak ve ben de Amerika’daki ailemin yanına dönmeden önce, bu ekibe yardımcı olacağım ve başarılı bir plan oluşturacağım için mutluyum.’’

Claire Cronin konu hakkında, ‘’Mclaren simgeleşmiş, çok boyutlu ve bir ticari pazarlama lideri için meydan okuyucu bir marka. Ekip, macerasının heyecanlı bir noktasında ve bu yüzden ben de onlara katılıp başlamak için sabırsızlanıyorum.

"Taraftarları ve partnerlerine heyecanlı ve etkileyici deneyimler sunmak için sınırları zorlayan bir ekibe katılacağım için çok memnunum. Onlara, McLaren Racing'in büyümesini ve değerini artırmak için markamızın ve ticari yönünün gelişmesi konusunda liderlik etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.’’ dedi.

Eckhouse ise, Woking merkezli ekibe katılmasıyla ilgili şunları dile getirdi: ‘’McLaren Racing’e, lisanslandırma, eTicaret ve eSpor programını şekillendirmeye yardımcı olmak, liderlik etmek ve hırslı bir program yaratmak için katılmak büyüleyici bir fırsat."

"Zaten var olan platformu geliştireceğim ve seviyeyi artırmaya çalışacağım için heyecanlıyım. McLaren markasının gücünün yanında, takımın e-spordaki ilk F1 takımı olmasından dolayı, potansiyel çok büyük.’’

Alfa Romeo, F1 sezon öncesi testlerinin "hareketli" olmasını bekliyor

Önceki haber

Alfa Romeo, F1 sezon öncesi testlerinin "hareketli" olmasını bekliyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı

2s
2
Formula 1

Salo: "Ferrari, ceza yüzünden 2020'de daha az yakıt kullandı"

12s
3
Formula 1

Ferrari, üç günlük 18 inç lastik testini tamamladı

3s
4
Formula 1

Tüm zamanların en başarılı isimlerinden biri: Alain Prost

9s
5
Formula 1

Yeni AlphaTauri AT02, yeni burun tasarımıyla ilk kez piste çıktı!

6s
Son Haberler
McLaren Racing ticari ekibine iki yeni isim ekliyor
F1

McLaren Racing ticari ekibine iki yeni isim ekliyor

22dk
Alfa Romeo, F1 sezon öncesi testlerinin "hareketli" olmasını bekliyor
F1

Alfa Romeo, F1 sezon öncesi testlerinin "hareketli" olmasını bekliyor

47dk
Laureus Dünya Spor Ödülleri adaylarını açıkladı: Mercedes, Hamilton ve Mir, adaylar arasında
Genl

Laureus Dünya Spor Ödülleri adaylarını açıkladı: Mercedes, Hamilton ve Mir, adaylar arasında

1s
İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı
F1

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı

2s
Britanya GP'si patronu seyircilerin dönmesi konusunda "temkinli ama ümitli"
F1

Britanya GP'si patronu seyircilerin dönmesi konusunda "temkinli ama ümitli"

2s
Son Videolar
Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared 00:24
Formula 1
6s

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı 00:36
Formula 1
22 Şub 2021

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı 00:00
Formula 1
22 Şub 2021

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı 03:30
Formula 1
19 Şub 2021

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı

First run with the MCL35M for Norris and Ricciardo 03:04
Formula 1
18 Şub 2021

First run with the MCL35M for Norris and Ricciardo

Çok Okunanlar Bugün

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı

Teknik analiz: Red Bull RB16B
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Teknik analiz: Red Bull RB16B

Aston Martin, yeni aracının ismini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, yeni aracının ismini açıkladı

Salo: "Ferrari, ceza yüzünden 2020'de daha az yakıt kullandı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Salo: "Ferrari, ceza yüzünden 2020'de daha az yakıt kullandı"

Ferrari, üç günlük 18 inç lastik testini tamamladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, üç günlük 18 inç lastik testini tamamladı

Yeni AlphaTauri AT02, yeni burun tasarımıyla ilk kez piste çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Yeni AlphaTauri AT02, yeni burun tasarımıyla ilk kez piste çıktı!

McLaren Racing ticari ekibine iki yeni isim ekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren Racing ticari ekibine iki yeni isim ekliyor

Alfa Romeo, F1 sezon öncesi testlerinin "hareketli" olmasını bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, F1 sezon öncesi testlerinin "hareketli" olmasını bekliyor

Son Haberler

McLaren Racing ticari ekibine iki yeni isim ekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren Racing ticari ekibine iki yeni isim ekliyor

Alfa Romeo, F1 sezon öncesi testlerinin "hareketli" olmasını bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, F1 sezon öncesi testlerinin "hareketli" olmasını bekliyor

Laureus Dünya Spor Ödülleri adaylarını açıkladı: Mercedes, Hamilton ve Mir, adaylar arasında
Genl GENEL / Son dakika

Laureus Dünya Spor Ödülleri adaylarını açıkladı: Mercedes, Hamilton ve Mir, adaylar arasında

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı
F1 Formula 1 / Son dakika

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.