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Formula 1 / Son dakika

McLaren, Racing Point'i temyize götürme kararından vazgeçti!

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McLaren, Racing Point'i temyize götürme kararından vazgeçti!
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Çeviren: Abdullah Çelik
11 Ağu 2020 19:45

McLaren takımı, Racing Point takımının fren kanallarıyla ilgili kararı temyize götürme niyeti olduğunu FIA'ya bildirmişti ancak bugün yapılan açıklamada bundan vazgeçtiği duyuruldu.

Cuma günü yapılan açıklamada, Racing Point'in 2020 arka fren kanallarının Mercedes'in 2019 arka fren kanallarının büyük ölçüde aynısı olduğu, bu yüzden takımın 15 puanının silineceği ve 400.000 Euro para cezası ödeyeceği bildirilmişti. Buna karşı Racing Point'in aynı fren kanalı tasarımıyla yarışmaya devam edebileceğinin bildirilmesi, rakip takımlar tarafından eleştirildi.

Davanın karmaşıklığı nedeniyle, bu kararı temyize götürmeleri için takımlara bir saatlik değil 24 saatlik zaman verildi. Bu süreç içerisinde Ferrari, McLaren, Renault ve Williams daha fazla ceza için, Racing Point ise adını temize çıkarmak için temyize gitmek istediklerini bildirdiler.

Bu isteğin ardından takımların 96 saat içerisinde temyiz için resmi başvuru yapmaları gerekiyordu. Bu süre, Çarşamba sabah 12:30 itibariyle sona erecek.

Ferrari ve Renault, temyiz sürecini devam ettirme niyetinde olduğunu doğrularken Williams, Motorsport.com'a verdiği cevapta, sabah konuyla alakalı açıklama yapacağını söyledi. Racing Point de henüz konuyla alakalı bir şey söylemedi.

McLaren'dan yapılan açıklamada, FIA'nın konuya açıklık getireceği yönündeki sözünü memnuniyetle karşıladıkları belirtildi. Bununla birlikte McLaren, davadan tamamen çekildiğini ancak gelişmeleri yakından takip edeceğini bildirdi.

Motorsport.com'a yapılan açıklamada, "McLaren Racing, FIA'nın Renault protestosu sonucu Racing Point'le alakalı hakemlerin vermiş olduğu kararı temyize götürmeme kararı aldı."

"Takım, hakemlerin bu konuyla alakalı bulgularını ve kararlarını, daha da önemlisi FIA'nın kural ihlalini ve cezayı inceleyeceği açıklamasını memnuniyetle karşılıyor."

"Dahası McLaren Racing, FIA'nın takımların açık bir şekilde üretici olarak belirtildiği spor olarak Formula 1'i korumak için teknik ve sportif kurallara açıklık getirecek olmasından memnuniyet duyuyor. Bu sayede Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın diğer rakiplerin kopya araçlarının olduğu bir spor olması engellenecek."

"Tüm her şeyi geniş pencereden değerlendirmesinin ardından McLaren Racing, bu davadaki temyiz sürecini devam ettirmeyecek."

"Ek olarak McLaren Racing, Ferrari ve Renault'nun temyiz sürecine devam etme kararına saygı duyuyor ve gelişmeleri yakından takip edecek." sözlerine yer verildi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren Şimdi al , Racing Point
Editör Adam Cooper

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