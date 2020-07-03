McLaren: "Racing Point'i protesto etmek için bir gerekçe yok"

Bu seneye kadar kendi aracını tasarlayan Racing Point, bu sene Mercedes'in 2019 şampiyonluğunu kazandığı F1 aracının tasarım felsefesine geçiş yaptı. Bazı takımlar bu tarz klon araç konseptini desteklemediklerini açıklamıştı.

Eleştirilere rağmen Racing Point için her şey yolunda görünüyor. Takım, Avusturya'daki ilk gün orta grubun önünde, hatta lider gruba yakın performans sergiledi. Sergio Perez günü Mercedes pilotlarının arkasında 3. sırada tamamladı.

Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul, Avustralya GP hafta sonunda yaptığı açıklamada protesto etmeyi düşündüklerini söylemişti.

Ancak McLaren takımı, bu konuda güçlü bir savunmalarının olmadığını bu yüzden protesto etmeyi düşünmediklerini açıkladı.

Takım patronu Andreas Seidl, "Bizim tarafımızda protesto etme niyeti kesinlikle yok çünkü bunun için bir gerekçe olduğunu düşünmüyorum."

"Sonuç olarak Mercedes ve Racing Point bu yolda ilerlemeyi seçtiler. Dürüst olmak gerekirse, kurallarda bu yaptıklarına izin veren alanlar var."

"Bu durumu seviyor muyum? Tabii ki hayır. Ancak aynı zamanda kurallarda bu tür şeyler, bu tür rüzgar tüneli teknolojisi paylaşımı gibi şeyler yer alıyor."

"Bu açıdan şikayet etmenin bir nedeni yok." dedi.

Motorsport.com benzer soruyu Renault F1 patronu Abiteboul'a da yönlendirdi.

Abiteboul, "Bu eski bir tartışma, müşteri araçları tartışması. Racing Point bu konuyu bu sene daha ileri bir noktaya taşıdı."

"Tur zamanlarını görmek ilginç olacak çünkü kış testlerinde çok fazla söylenti çıkmıştı. Ve hepimizin bildiği üzere kış testlerine bakarak bir şeyler söylemek çok zor."

"Bu hafta yarışlara dönüyoruz. Sonunda rekabet seviyesi açısından gerçekçi sonuçlar göreceğiz."

"Racing Point kurallar içerisindeyse, o zaman endişe etmelerini gerektiren bir şey olmamalı. Ancak tekrar söylemem gerekirse, bu hafta sonu için önceliğimiz yarışlara dönmemiz." demişti.

Seidl, McLaren'ın şikayet etmeyi düşünmediğini söylese de FIA'nın bu tür işbirlikleri konusuna netlik kazandırması gerektiğini belirtti.

Seidl, "F1 için gelecekte bu konu hakkında daha fazla açıklama yapılması önemli. Nelerin yapılabileceği konusunda belli sınırlar olmalı."

"Racing Point'in yaptığına saygı duyuyoruz. Geçmişte onların harika takım olduğunu, kısıtlı bütçe ile oldukça başarılı olduklarını her zaman gördük."

"Ben kendimize odaklanmayı tercih ediyorum. Kendi tarafımızda bir sonraki adımı atabilmemiz için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ben enerjimi takımla birlikte o tarafta kullanmayı tercih ediyorum." dedi.