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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

McLaren: "Racing Point'i geçebilmemiz için temiz bir hafta sonu şart"

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McLaren: "Racing Point'i geçebilmemiz için temiz bir hafta sonu şart"
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McLaren F1 takım patronu Andreas Seidl, takımlar şampiyonasında üçüncü olabilmeleri için Abu Dhabi'de temiz bir hafta sonu geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Racing Point, Sakhir GP'de elde ettiği iki podyum sonucuyla şampiyonada McLaren'ı 10 puan geride bırakmayı başardı.

Seidl, son dönemde sıralamalarda yaşadıkları sorunların kendilerine yardımcı olmadığını söyledi.

Seidl, "Temiz bir hafta sonu geçirmek önemli. Yarışı tamamladığımızdan emin olmalıyız çünkü son 3 yarıştır her iki araçla birden sıralamalarda son seansa kalamadık."

"Dayanıklılıkla birlikte, pilotlarımızın performansı, pit stop stratejileriyle birlikte operasyonel gücümüzü kullanarak Abu Dhabi'de iyi bir mücadele ortaya koymayı umuyoruz." dedi.

 

Seidl, Racing Point'in sezonun çoğu yarışında kendilerinden daha hızlı araca sahip olduklarını yineledi.

Seidl, "Tüm sezon boyunca hep söylediğimiz gibi, Racing Point açık bir şekilde daha hızlı araca, daha hızlı pakete sahip."

"Temiz bir hafta sonu geçirirlerse, onlarla mücadele etmemiz zor olur. Ancak sezon boyunca bu mücadeleyi, geçen seneye göre büyük ilerleme kaydettiğimiz rekabetçi bir araca sahip olduğumuz için canlı tuttuk."

"Ancak aracımızın Racing Point seviyesinde olmadığını net bir şekilde biliyoruz. Genel olarak daha dayanıklıydık. Aynı zamanda operasyonel açıdan çok güçlü bir yarış takımına sahip olduğumuzu söylememiz lazım."

"Mesela yarış stratejisi konusunda iyiydik. Bu sayede iki harika pilotumuzla bu büyük puanları kazandık."

"Günün sonunda, mümkün olan en temiz yarış hafta sonunu geçirmek, elimizdekinden maksimumu alabilmemiz için Abu Dhabi'de kendimize odaklanmamız lazım." 

"Ve açıkçası artık geride olduğumuz ve Racing Point daha hızlı araca sahip olduğu için, açıkçası Racing Point'in sorun yaşamasını ummamız gerekecek. Bu açık." dedi.

McLaren pilotu Carlos Sainz da Racing Point'in daha güçlü araca sahip olduğunu ve çoktan şampiyonada üçüncülüğü garantilemesi gerektiğini söyledi.

Sainz, "Mücadele Abu Dhabi'ye gidiyor ancak bu sefer zayıf olan taraf olmayı hak ettiğimizi hissediyorum. Tüm sene boyunca daha hızlılardı. Şampiyonada şimdiye kadar neden 3. olamadıklarını anlayamıyorum."

"Sakhir'de Perez'in geçirdiği yarış, ne kadar iyi olduğunu ve sürdüğü aracın ne kadar iyi olduğunu gösteriyor."

"Dürüst olmam gerekirse Checo için mutluyum ancak aynı zamanda bu, Racing Point'in ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor. Bu yüzden neden şu ana kadar üçüncülüğü alamadıklarını anlayamıyorum."

"Sezonun son yarışında iyi bir mücadele sunacağız ancak dürüst olmam gerekirse onlar favori görünüyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP Biletler
Takımlar McLaren
Editör Abdullah Çelik

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