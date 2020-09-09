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Formula 1 / Son dakika

McLaren: "Racing Point hâlâ üçüncülük için favori"

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McLaren: "Racing Point hâlâ üçüncülük için favori"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

McLaren takım patronu Andreas Seidl, kendilerinin şampiyonada rahat bir şekilde 3. sırada olmasına rağmen Racing Point takımının bu pozisyon için favori olduğunu düşünüyor.

İtalya GP itibariyle McLaren 98 puana ulaştı ve şampiyonada 3. sırada yer alıyor. Racing Point ise 16 puan geride 4. sırada bulunuyor.

Seidl, Racing Point'in Spa ve Monza gibi düşük yere basma gücü üreten pistlerde bir miktar momentum kaybettiğini ancak durumun ilerleyen yarışlarda değişebileceğini söyledi.

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Seidl, "Saf araç performansı açısından, Racing Point aracı hâlâ önde."

"Normal pistlere döndüğümüzde, onlar önde olacaktır. Ancak takım olarak, pilotlarımız ve araç gelişimi açısından zorlamamızla, yine de onlarla mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden son ana kadar umutla mücadele edeceğiz." dedi.

Seidl, bu hafta sonu yapılacak Mugello yarışında da güçlü olmayı ancak yine de bazı rakiplerinin olmasını beklediklerini söyledi.

Seidl, "Kağıt üstünde, bu pistin bize uyacağını düşünüyoruz. Ancak aynı zamanda, şu anda performans dengelerini okumak gerçekten zor çünkü herkes aracına güncelleme getiriyor."

"Renault'nun yorumlarını okuduğunuzda, araçta yere basma gücü konfigürasyonuna bakmadan bir şeyler bulduklarını anlıyorsunuz. Bu yüzden Mugello'da nasıl olduklarını görmek ilginç olacak."

"Racing Point güçlü olacak. Ferrari de farklı tür pistlerde mücadelenin içerisinde oldu. Bu yüzden takımlar arasında yakın mücadele olacağını düşünüyorum."

"Günün sonunda, bu yarışlardan maksimumu almak, sıralamalarda iyi turlar atmak, yarış stratejileri ve pit stoplar açısından maksimumu almak önemli olacak. Pilotlarımıza büyük iş düşecek. Bu konuda çok güçlü bir ikiliye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu bizim için çok önemli." dedi.

 

Seidl, pilotlarına eşit yaklaşmalarının bu konuda güçlü olmalarını sağladığını düşünüyor.

Seidl, "Strateji ve donanım açısından pilotlarımıza her zaman aynı fırsatları sunmaya çalışıyoruz. Pist üstünde mücadele etmelerine fırsat tanıyoruz."

"Yarışlarda, takım adına açık bir fayda varsa mücadeleye dahil oluyoruz çünkü bazen farklı stratejilerde birbirlerini yakalayabiliyorlar ya da bir araçta sorun oluyor. Bu durumda birbirlerini tutmaları mantıklı olmuyor. Şu anda ancak bu tür durumlarda olaya dahil oluyoruz."

"Açıkçası bazı takımlara kıyasla iki güçlü pilota sahip olduğumuz için rahat bir pozisyondayız. Onlar takıma büyük katkı sağlıyorlar. Önemli olduğu her an, yapmaları gereken şeyi yapıyorlar."

"Bu sayede geçen sene takımlar şampiyonasında dördüncü olduk ve şu anda 3. sıradayız." dedi.

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Editör Adam Cooper

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