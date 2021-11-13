McLaren: "Q3'e kalacağımızı düşünmüyorduk"

2021 Formula 1 sezonunun 19. yarışı olan Brezilya Grand Prix'si öncesinde sıralama turlarını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı. Takımlar şampiyonasında üçüncülük için yarışan McLaren pilotları ise Ferrari'nin arkasında kaldı. Sainz ve Leclerc sırasıyla 6. ve 7. sırayı alırken, Norris ve Ricciardo ise 8. ve 9. sırada yer aldı.

Sıralama turlarının ardından Norris, "Birinci antrenman seansının ardından daha iyimser hissediyorum. Çünkü 15. ya da 16. sıradaydım. İyi görünmüyordu ve yine oldukça gerideydik."

"Geliştirmeler yapabileceğimiz konusunda kendimize güveniyorduk. Ancak her ne kadar Q3'e çıksak da, bunu yapabileceğimize güvenmiyorduk. Birinci antrenmandan sonra gerçekten iyi geliştirmeler yaptık."

"Bu sabah aracı hızlandıramadım, bu yüzden aracı hızlandırmayı ve frenlemeyi kolaylaştırdık. Bence çok iyi bir adım oldu. Tabii ki, olmamız gerektiği ve istediğimiz gibi Ferrari'nin önünde değiliz ama onların hemen ardında olmak yapabileceğimizin en iyisiydi. Bundan oldukça memnunum." dedi.

Norris, yarınki sprint yarışının startında Ferrari'yi geçerek, 24 tur boyunca onları arkada tutup tutamayacakları hakkında, "Hedefimiz bu. Araç, normalde sıralamada daha hızlı ya da hızlıydı. Liderle fark neredeyse bir saniyenin altında. Bence onları geride tutmak için iyi bir şansımız var,."

"Eğer Meksika'da olduğu gibi biraz daha önde olsalardı, o zaman fark yarışta daha da açılırdı. Bence iyi bir pozisyondayız. İlk birkaç viraj ve ilk tur zorlu. Yani geçen yıl olduğu gibi kazalar, güvenlik araçları, her şey olabilir. Bu yüzden iyimserim. Onları geçmek için hedefimiz ilk tur." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Takım arkadaşı Daniel Ricciardo sıralama turlarına yumuşak lastikle çıkmadı.

Ricciardo, gereken hızı yakalayıp yakalayamadığı sorusuna, "Bence iyiydi. "

"Evet bugün yumuşak lastikleri kullanmadım ama hızımız mükemmel görünmüyordu." dedi.

Ferrari hakkında ise, "Yarın uzun bir yarış var. Sprint yarışı kısa görünebilir ama 24 tur oldukça fazla. Burada lastik aşınması çok fazla. Ferrari bugün çok daha yukarıda olacak gibiydi ama biz bir saniye kadar gerideyiz. Bu yüzden bence iyiyiz."

"İlk onun en sonlarındayız ama dürüst olmak gerekirse, sıralamaya gelirken Q3'e çıkmak zor görünüyordu. Ancak iki aracı da çıkarmak iyiydi." dedi.