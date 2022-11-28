McLaren, Porsche iddialarına rağmen Mercedes ile "çok mutlu"

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McLaren, 2014 yılının ardından, Formula 1'de bir müşteri motoruyla şampiyon olamayacağını düşünerek Honda'ya geçmişti.

Ancak Honda projesi beklentilerin çok altında kaldı ve taraflar yollarını ayırdılar. McLaren daha sonra Renault motoruna, 2021 yılında ise Mercedes'e geçiş yaptı. Taraflar arasındaki anlaşma 2026 sonuna kadar devam edecek fakat sonrasında ne yapacakları merak ediliyor.

Red Bull ile anlaşamayan Porsche'nin adı son dönemde hem Williams hem de McLaren takımlarıyla anılıyor. Audi uzun süre McLaren ile görüşmüş ancak sonunda Sauber ile anlaşmıştı.

Şimdi Porsche'nin, Andreas Seidl ile olan bağlarından ötürü McLaren'ı tercih edebileceği konuşuluyor.

Bu iddialar McLaren patronu Zak Brown'a sorulurken, Amerikalı CEO net bir şey söylemekten kaçındı fakat Mercedes ile çalışmaktan memnun olduklarının altını çizdi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Zak Brown, CEO, McLaren Racing Fotoğraf: Erik Junius

Brown bu iddialarla ilgili olarak şunları söyledi: "Sahip olduğunuz bilgi birikiminden ötürü fabrika takımı olmanın getirdiği bazı avantajlar kesinlikle var."

"Fakat Mercedes ile çok mutluyuz."

"Ben, müşteri motoruyla dünya şampiyonluğu kazanılabileceğinize inananlardanım."

"Bizim aracımızdaki motor, Lewis'in aracındaki motordan farklı değil."

"Bu motorlar kesinlikle aynı. Mercedes ile uzun vadeli bir sözleşmemiz var, işbirliğinden çok memnunuz ve 2026 ve sonrasını düşünmek için çok fazla zaman harcamıyoruz."