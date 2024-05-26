McLaren, pole pozisyonunda olmasa da galibiyet şansı olduğuna inanıyor

Monte Carlo sokaklarında sollama yapmak çok zor olduğundan, en büyük avantaj pist pozisyonundan geliyor.

Bu da pole pozisyonunun sahibi Charles Leclerc'in, ön sıradan başlayan Oscar Piastri'ye karşı temiz bir başlangıç yapması ve açılış virajından lider çıkması halinde kazanmanın açık favorisi olduğu anlamına geliyor.

Sürücülerin yerlerini nispeten kolaylıkla koruyabilmeleri, hızlarını kolayca yönetebilecekleri ve stint'lerini uzatabilecekleri anlamına geliyor - bu nedenle sıralamada bir düşüşü tetikleyen bozulma riski çok az oluyor.

Düşük enerjili pist, sert lastiğin - ki çoğu kişi pit stopta ona geçecek - sıcaklığa ulaşmasının biraz zaman alacağı anlamına geldiğinden, erken pitin o kadar güçlü olmayacağı manasına geliyor.

Pirelli'nin baş mühendisi Simone Berra'nın erken pit hakkında söylediği gibi: "Dürüst olmak gerekirse gerçekten güçlü değil. Çünkü C3 [sert] lastikleri ısıtmak birkaç viraj, yaklaşık yarım tur sürüyor, çünkü lastikleri pencereye sokmak için enerji oldukça düşük."

"Yani bir tur sonra pite girseniz bile, sizden önce duran aracın önünde kalabilirsiniz. Yani gerçekten güçlü değil."

Orta lastiklerle başlayan çoğu aracın 25 ila 35. turlar arasında pite geleceği düşünüldüğünde, Berra bir strateji oyunu için fazla fırsat görmüyor.

Takip eden bir takımın yarış liderine karşı yapabileceği bir şey olup olmadığı sorulduğunda Berra, "Hayır, gerçekten burada değil, gerçekten icat edebileceğiniz hiçbir şey yok. Pist pozisyonu kararı belirleyecektir. Ne yazık ki burada stratejiler açısından Monaco'nun oldukça benzersiz bir pist olduğunu biliyoruz." şeklinde cevap verdi.

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Ancak seçeneklerin azlığına rağmen McLaren takım patronu Andrea Stella, Leclerc ilk virajda önde kalsa bile ona bir şans verebilecek bazı faktörler olduğunu düşünüyor.

"Bunu her zaman bir geçit töreni olarak düşünüyoruz ama aslında güvenlik aracı var ve kırmızı bayrak görebiliriz."

"Ayrıca, lastikler oldukça hassas görünüyor. Geçen yıl insanların ufalanmadan geçtiği aşamalar gördük. Bu illa ki [pistte] sollamaya yol açacak diye bir şey yok ama belli bir aşamada tempoya ihtiyacınız var çünkü pit boşluğu açılabilir."

"Ve eğer o sırada ufalanma yaşıyorsanız, o zaman yarışınız değişmeye başlar. Yani bu yarışın sonucunu belirleyebilecek birkaç değişken var." dedi.

Piastri'nin gridde ikinci sırada ve Lando Norris'in iki sıra geride olması, takımın ön tarafa yakın iki araçla strateji belirleyebilmesine yardımcı olabilecek bir diğer faktör.

Stella şöyle devam etti: "Elbette iki aracın öne yakın olması bize daha fazla olanak sağlayacak ama bu pistte, trafiğe gireceğiniz anlamına geliyorsa bu olasılıkları asla değerlendirmezsiniz."

"Normalde olduğu kadar çok olasılık yok ama yine de yarış oldukça olaylı olabilir. Bu yüzden yarışa bir geçit töreni gibi yaklaşmak yerine, birçok senaryo olabilir ve bunlara hazır olmamız gerekir gibi yaklaşıyoruz."