McLaren, podyum posterinde Button'a yer vermedi
McLaren, 500. podyumunu kutladığı posterde ilginç şekilde Jenson Button'a yer vermedi.
McLaren, geçen hafta sonu Katar'da yarışta Oscar Piastri ve Lando Norris'le podyuma çıkmayı başarmıştı.
Takım, böylelikle uzun tarihindeki 500. podyumunu elde etti ve bunun üzerine sosyal medyadan bir poster paylaştı.
Bu posterde McLaren ile birden fazla podyuma çıkmış neredeyse tüm pilotlar yer aldı, biri hariç; Jenson Button.
Bu ilginç bir hata çünkü Button, McLaren'la en çok podyuma çıkan yedinci pilot; daha önce 26 kez podyuma çıktı.
Bunu sosyal medyada gören Button, posterin altına yorum yapmaktan kaçınmadı.
İngiliz pilot, "Aldığım 26 podyum olmasa bu sayı 475'te kalırdı çocuklar!" diyerek espri yaptı.
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