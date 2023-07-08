Kayıt Ol
Önceki / AlphaTauri: "De Vries zorlanıyor çünkü aracın sürüşü kolay değil"
Formula 1 / Britanya GP Haberler

McLaren, pit yolu ihlalinden ötürü para cezası aldı

Cumartesi gününün tek antrenman seansında Lando Norris'in aracında bir parça unutan ve pilotunu pit yolunun sonunda durduran McLaren, bu hareket nedeniyle para cezası aldı.

Altay Gök
Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren MCL60

Üçüncü antrenman seansının başlangıcında aracının arkasında bir parça varken piste gönderilen Norris'e pitten çıkmadan önce aracını durdurması söylendi.  

Aracını ilk güvenli yerde, yani pit yolunun sonundaki çizgiyi geçtikten hemen sonra sağda durduran Norris, garajdan koşa koşa gelen bir mekaniker tarafından parçanın alınmasının ardından yola devam etti.

Bu olay sebebiyle Komiserler Kurulu Norris'i ve McLaren'i inceleme altına aldı.

İncelemenin ardından Komiserler, aracın arkasında büyük bir parça varken Norris'in piste çıkmasını tehlikeli bulduklarını belirtti.

Dahası, parça alındığı esnasında Norris resmi olarak pist sınırlarının içindeydi, bu da bir mekanikerin bizzat piste girmesi anlamına geliyordu.

Ancak, McLaren'in ihlalini hafifleten iki faktör vardı: ilki, mekanikerin aracın önüne geçmesi ve Norris'i pit yolunun boş olduğunu teyit ederek piste göndermesi, ikincisiyse parça fark edilir edilmez takımın harekete geçmesi.

Bununla birlikte, ekip pistte personel bulundurmak için Yarış Kontrol'den izin almadığı gibi, mekaniker de olay yerindeki görevliden izin istememiştir.

Dolayısıyla ufak bir ikilemde kalan hakemler, günün sonunda McLaren'a 1.000 Euro para cezası vererek ihlali ufak da olsa sonuçsuz bırakmadı.  

paylaşım
yorumlar

AlphaTauri: "De Vries zorlanıyor çünkü aracın sürüşü kolay değil"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı

F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı

FIA F2
Silverstone

F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı

McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte

McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte

Formula 1
Britanya GP

McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte

Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı"

Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı"

Formula 1
Britanya GP

Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı" Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı"

Son Haberler

GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?

GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?

F1 Formula 1
Britanya GP

GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor? GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?

F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı

F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı

F2 FIA F2
Silverstone

F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı

McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte

McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte

F1 Formula 1
Britanya GP

McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte

Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı"

Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı"

F1 Formula 1
Britanya GP

Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı" Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol