McLaren, pit yolu ihlalinden ötürü para cezası aldı
Cumartesi gününün tek antrenman seansında Lando Norris'in aracında bir parça unutan ve pilotunu pit yolunun sonunda durduran McLaren, bu hareket nedeniyle para cezası aldı.
Üçüncü antrenman seansının başlangıcında aracının arkasında bir parça varken piste gönderilen Norris'e pitten çıkmadan önce aracını durdurması söylendi.
Aracını ilk güvenli yerde, yani pit yolunun sonundaki çizgiyi geçtikten hemen sonra sağda durduran Norris, garajdan koşa koşa gelen bir mekaniker tarafından parçanın alınmasının ardından yola devam etti.
Bu olay sebebiyle Komiserler Kurulu Norris'i ve McLaren'i inceleme altına aldı.
İncelemenin ardından Komiserler, aracın arkasında büyük bir parça varken Norris'in piste çıkmasını tehlikeli bulduklarını belirtti.
Dahası, parça alındığı esnasında Norris resmi olarak pist sınırlarının içindeydi, bu da bir mekanikerin bizzat piste girmesi anlamına geliyordu.
Ancak, McLaren'in ihlalini hafifleten iki faktör vardı: ilki, mekanikerin aracın önüne geçmesi ve Norris'i pit yolunun boş olduğunu teyit ederek piste göndermesi, ikincisiyse parça fark edilir edilmez takımın harekete geçmesi.
Bununla birlikte, ekip pistte personel bulundurmak için Yarış Kontrol'den izin almadığı gibi, mekaniker de olay yerindeki görevliden izin istememiştir.
Dolayısıyla ufak bir ikilemde kalan hakemler, günün sonunda McLaren'a 1.000 Euro para cezası vererek ihlali ufak da olsa sonuçsuz bırakmadı.
Son Haberler
GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?
GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor? GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?
F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı
F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı
McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte
McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte
Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı"
Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı" Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.