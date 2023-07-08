McLaren, pit yolu ihlalinden ötürü para cezası aldı

Üçüncü antrenman seansının başlangıcında aracının arkasında bir parça varken piste gönderilen Norris'e pitten çıkmadan önce aracını durdurması söylendi.

Aracını ilk güvenli yerde, yani pit yolunun sonundaki çizgiyi geçtikten hemen sonra sağda durduran Norris, garajdan koşa koşa gelen bir mekaniker tarafından parçanın alınmasının ardından yola devam etti.

Bu olay sebebiyle Komiserler Kurulu Norris'i ve McLaren'i inceleme altına aldı.

İncelemenin ardından Komiserler, aracın arkasında büyük bir parça varken Norris'in piste çıkmasını tehlikeli bulduklarını belirtti.

Dahası, parça alındığı esnasında Norris resmi olarak pist sınırlarının içindeydi, bu da bir mekanikerin bizzat piste girmesi anlamına geliyordu.

Ancak, McLaren'in ihlalini hafifleten iki faktör vardı: ilki, mekanikerin aracın önüne geçmesi ve Norris'i pit yolunun boş olduğunu teyit ederek piste göndermesi, ikincisiyse parça fark edilir edilmez takımın harekete geçmesi.

Bununla birlikte, ekip pistte personel bulundurmak için Yarış Kontrol'den izin almadığı gibi, mekaniker de olay yerindeki görevliden izin istememiştir.

Dolayısıyla ufak bir ikilemde kalan hakemler, günün sonunda McLaren'a 1.000 Euro para cezası vererek ihlali ufak da olsa sonuçsuz bırakmadı.