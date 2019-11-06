McLaren: "Pit stoplarımız en iyiler seviyesinde değil"

Lando Norris, Meksika GP'de pit stop esnasında çok fazla zaman kaybetti ve sonrasında yarışı bırakmak zorunda kaldı çünkü çok geride kalmıştı.

Ayrıca Carlos Sainz da Monza'da lastiğin yanlış takılması sonucu yarışı bırakmak zorunda kaldı.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, bu alanda geride kaldıklarını kabul etti ve gelişmek zorunda olduklarının altını çizdi.

"Bu, üst düzey takımların seviyesinde olmadığımız ve gelişmek zorunda olduğumuz bir alan. Nerede çalışmamız gerektiğinin farkındayız."

"Her şeyden önce çocuklara daha iyi ve daha sağlam ekipmanlar sunmalıyız çünkü bu alanda basit şekilde gerideyiz. Ayrıca donanımların içerisinde güvenlik mekanizmaları da yerleştirmeliyiz. Bu sayede tekerlek takılmadığı zaman aracın gitmesi mümkün olmayacak."

"Bu, kışın üzerinde çalışmamız gereken bir şey ve vakit alıyor. Bu bir hafta veya bir ay içerisinde yapabileceğiniz bir şey değil. Bu yüzden odaklanılması gereken ana alan bu. Bunu bir kez yaptıktan sonra, lastikleri değiştirirken yine daha fazla risk alabileceğiz."

"Sanırım sezon başında insani tarafta hızlı pit stoplar yapabileceğimizi gösterdik, büyük adımlar attık ve sezonun ilk yarısında çocuklar harika şeyler yaptılar."

"Bir şeyler yanlış gittiğinde bunu telafi edecek durumda değiliz ve üzerinde çalışmamız gereken şey bu."

Seidl, bazı ekipmanların 2021 yılında standart hale gelecek olmasına rağmen McLaren'ın gelecek yıl için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

"2021'de olanlar hâlâ çok açık. 2021'den itibaren kullanılacak olan versiyonu belirlemek için tartışmalar devam ediyor. Gerçek şu ki, bu yıl pit stoplar yüzünden çok fazla puan kaybettik. Gelecek yıl ne yapmamız gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Gelecek yılki yarışlara aynı risklerle girmek istemiyorum."