Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
92 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

McLaren, pit stoplardaki gelişiminden memnun

paylaşım
yorumlar
McLaren, pit stoplardaki gelişiminden memnun
Ekleyen:
, Editör

McLaren'dan Andreas Seidl, takımın pit stoplardaki gelişiminden memnun olduğunu söyledi.

Son yıllarda Formula 1'in en hızlı pit stoplarını Red Bull Racing ve Williams yapıyor. Ayrıca Mercedes de yine en hızlı pit stopları yapan takımlardan bir tanesi.

Red Bull, İspanya'da en hızlı dört pit stopu yaptığı gibi, pit stoplarından bir tanesi de 1.90 saniyeydi.

McLaren bu alanda liderlerin hâlâ çok uzağında.

Takım, Barcelona'da dört pit stop yaptı. Bunların en hızlısı 2.59 saniyeydi. Diğer üç pit stop ise 2.82, 2.85 ve 2.87 saniyede tamamlandı.

En hızlı pit stop şampiyonasında McLaren 10 takım arasında dokuzuncu sırada ve sadece sekiz puan toplayabildi.

Takım Puan
1. Red Bull 198
2. Mercedes 113
3. Williams 93
4. Alfa Romeo 70
5. Renault 60
6. AlphaTauri 27
7. Ferrari 23
8. Racing Point 13
9. McLaren 8
10. Haas 1

Ancak takım patronu Andreas Seidl, pit stoplardaki gelişimden memnun olduğunu söylüyor.

Seidl, “Yarış sırasında mekanikerlerimizin çalışmalarından çok memnunum. Barcelona'da, yeteneklerimize yeniden güvenmemizi sağlayan, temiz ve hızlı dört pit stopumuz vardı. Bu, gerçekten hızlı pit stoplar için son derece önemli bir şey."

"Takım içinde, bireysel sorunların nedenlerini ayrıntılı olarak inceledik ve durumu anladık. Elbette mekanikerler her zaman mükemmel bir iş çıkarmadılar, ancak ekipmanla ilgili sorunlar da vardı."

"Yeniden güven kazanmak zaman alıyor. Ayrıca kışın pit stop ekipmanlarını da biraz değiştirdik. Şimdi, neyi daha iyi yapılabileceğimizi anlamak için her bir pit stopu mekanikerlerle birlikte en küçük ayrıntısına kadar analiz ediyoruz."

"Silverstone'daki olaydan sonra da böyle yaptık ve şimdi karşılığını alıyoruz."

"Evet, pit stoplarda istediğimiz kadar hıza ve stabiliteye sahip değiliz. Ancak İspanya'da, daha şimdiden büyük bir adım attık." dedi.

Renault, kopyalama kurallarının netleşmesi için temyize gitmiş

Önceki haber

Renault, kopyalama kurallarının netleşmesi için temyize gitmiş

Sonraki haber

Chandhok: "Williams, Honda ile anlaşmayarak hata yaptı"

Chandhok: "Williams, Honda ile anlaşmayarak hata yaptı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Andy Cowell, bir sonraki hamlesine henüz karar vermedi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Andy Cowell, bir sonraki hamlesine henüz karar vermedi

F1 tarihinde bugün: Türkiye'de Massa kazanıyor, Ferrari duble yapıyor
Formula 1 Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Türkiye'de Massa kazanıyor, Ferrari duble yapıyor

TOSFED: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

TOSFED: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Haas, Grosjean'ın yeri için Hulkenberg'le ciddi şekilde ilgileniyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Grosjean'ın yeri için Hulkenberg'le ciddi şekilde ilgileniyor!

Belçika GP hafta sonunda yağmur bekleniyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Belçika GP hafta sonunda yağmur bekleniyor

28-30 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

28-30 Ağustos Yarış Programı

Wolff: "F1, yeni Concorde ile daha önce görmediği kadar büyük bir geçiş yaşayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "F1, yeni Concorde ile daha önce görmediği kadar büyük bir geçiş yaşayacak"

“Verstappen tıpkı Senna ve Schumacher gibi, takım arkadaşlarını yok ediyor”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

“Verstappen tıpkı Senna ve Schumacher gibi, takım arkadaşlarını yok ediyor”

Son Haberler

Andy Cowell, bir sonraki hamlesine henüz karar vermedi
F1 Formula 1 / Son dakika

Andy Cowell, bir sonraki hamlesine henüz karar vermedi

Motor modu yasağı, dayanıklılık gelişimi iddialarını hedefliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Motor modu yasağı, dayanıklılık gelişimi iddialarını hedefliyor

Haas, Grosjean'ın yeri için Hulkenberg'le ciddi şekilde ilgileniyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Grosjean'ın yeri için Hulkenberg'le ciddi şekilde ilgileniyor!

Raikkonen: "Spa başarılı olduğum bir pist, ancak F1'de geçmiş başarıların bir önemi yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Spa başarılı olduğum bir pist, ancak F1'de geçmiş başarıların bir önemi yok"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Andy Cowell, bir sonraki hamlesine henüz karar vermedi

2
Formula 1

F1 tarihinde bugün: Türkiye'de Massa kazanıyor, Ferrari duble yapıyor

3
Formula 1

TOSFED: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

4
Formula 1

Haas, Grosjean'ın yeri için Hulkenberg'le ciddi şekilde ilgileniyor!

5
Formula 1

Belçika GP hafta sonunda yağmur bekleniyor

Son Haberler

Andy Cowell, bir sonraki hamlesine henüz karar vermedi
F1

Andy Cowell, bir sonraki hamlesine henüz karar vermedi

Motor modu yasağı, dayanıklılık gelişimi iddialarını hedefliyor
F1

Motor modu yasağı, dayanıklılık gelişimi iddialarını hedefliyor

Haas, Grosjean'ın yeri için Hulkenberg'le ciddi şekilde ilgileniyor!
F1

Haas, Grosjean'ın yeri için Hulkenberg'le ciddi şekilde ilgileniyor!

Raikkonen: "Spa başarılı olduğum bir pist, ancak F1'de geçmiş başarıların bir önemi yok"
F1

Raikkonen: "Spa başarılı olduğum bir pist, ancak F1'de geçmiş başarıların bir önemi yok"

Perez, Spa'da "iyi puanlar" almayı hedefliyor
F1

Perez, Spa'da "iyi puanlar" almayı hedefliyor

Son Videolar

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast 27:57
Formula 1

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar 08:20
Formula 1

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar

Mercedes F1 Direksiyonu! 05:04
Formula 1

Mercedes F1 Direksiyonu!

Mercedes F1 Pit Duvarı! 03:14
Formula 1

Mercedes F1 Pit Duvarı!

Grand Prix Greats – Hamilton’ın ilk çizgiden start alma konusundaki yeni kilometre taşı 04:34
Formula 1

Grand Prix Greats – Hamilton’ın ilk çizgiden start alma konusundaki yeni kilometre taşı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.