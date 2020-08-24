McLaren, pit stoplardaki gelişiminden memnun

Son yıllarda Formula 1'in en hızlı pit stoplarını Red Bull Racing ve Williams yapıyor. Ayrıca Mercedes de yine en hızlı pit stopları yapan takımlardan bir tanesi.

Red Bull, İspanya'da en hızlı dört pit stopu yaptığı gibi, pit stoplarından bir tanesi de 1.90 saniyeydi.

McLaren bu alanda liderlerin hâlâ çok uzağında.

Takım, Barcelona'da dört pit stop yaptı. Bunların en hızlısı 2.59 saniyeydi. Diğer üç pit stop ise 2.82, 2.85 ve 2.87 saniyede tamamlandı.

En hızlı pit stop şampiyonasında McLaren 10 takım arasında dokuzuncu sırada ve sadece sekiz puan toplayabildi.

Takım Puan 1. Red Bull 198 2. Mercedes 113 3. Williams 93 4. Alfa Romeo 70 5. Renault 60 6. AlphaTauri 27 7. Ferrari 23 8. Racing Point 13 9. McLaren 8 10. Haas 1

Ancak takım patronu Andreas Seidl, pit stoplardaki gelişimden memnun olduğunu söylüyor.

Seidl, “Yarış sırasında mekanikerlerimizin çalışmalarından çok memnunum. Barcelona'da, yeteneklerimize yeniden güvenmemizi sağlayan, temiz ve hızlı dört pit stopumuz vardı. Bu, gerçekten hızlı pit stoplar için son derece önemli bir şey."

"Takım içinde, bireysel sorunların nedenlerini ayrıntılı olarak inceledik ve durumu anladık. Elbette mekanikerler her zaman mükemmel bir iş çıkarmadılar, ancak ekipmanla ilgili sorunlar da vardı."

"Yeniden güven kazanmak zaman alıyor. Ayrıca kışın pit stop ekipmanlarını da biraz değiştirdik. Şimdi, neyi daha iyi yapılabileceğimizi anlamak için her bir pit stopu mekanikerlerle birlikte en küçük ayrıntısına kadar analiz ediyoruz."

"Silverstone'daki olaydan sonra da böyle yaptık ve şimdi karşılığını alıyoruz."

"Evet, pit stoplarda istediğimiz kadar hıza ve stabiliteye sahip değiliz. Ancak İspanya'da, daha şimdiden büyük bir adım attık." dedi.