Resmi: McLaren, pit ihlâli sebebiyle 5 bin euro ceza aldı
McLaren, Azerbaycan GP sonrasında pit ihlâli sebebiyle 5 bin euro ceza aldı.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
McLaren, pit şeridi ihlâli sebebiyle Bakü yarışının ardından komiserler tarafından inceleme altına alınmıştı.
Soruşturmanın sebebi, diğer takımlar kapalı park için pit alanına gelirken McLaren pit üyelerinin Oscar Piastri'nin zaferini kutlamak için pit alanından ayrılmalarıydı.
Komiserlere göre bu durum güvenlik ihlâli yarattığı için incelemenin ardından McLaren'a 5 bin euro para cezası verildi.
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