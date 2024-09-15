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Formula 1 Azerbaycan GP

Resmi: McLaren, pit ihlâli sebebiyle 5 bin euro ceza aldı

McLaren, Azerbaycan GP sonrasında pit ihlâli sebebiyle 5 bin euro ceza aldı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

McLaren, pit şeridi ihlâli sebebiyle Bakü yarışının ardından komiserler tarafından inceleme altına alınmıştı.

Soruşturmanın sebebi, diğer takımlar kapalı park için pit alanına gelirken McLaren pit üyelerinin Oscar Piastri'nin zaferini kutlamak için pit alanından ayrılmalarıydı.

Komiserlere göre bu durum güvenlik ihlâli yarattığı için incelemenin ardından McLaren'a 5 bin euro para cezası verildi.

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