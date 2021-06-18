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Formula 1 Haberler

McLaren, Pirelli'nin "güvenilir ürününü" destekliyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Andreas Seidl, Pirelli'nin "güvenilir ürününe" yapılan eleştirileri desteklemeyeceğini belirtse de lastik patlamalarına neden olduğu konusunda yapılan açıklamaların yeteri kadar şeffaf olmamasının "hayal kırıklığı yarattığını" da ekledi.

McLaren, Pirelli'nin "güvenilir ürününü" destekliyor

Pirelli'nin lastik patlamalarının "lastiklerin kullanıldığı koşullardan" dolayı gerçekleştiğini söyleyerek, takımların lastik basınçlarıyla oynadığını ima etmişti. 

FIA takımlara konu hakkında uzun bir teknik direktif yollamış ve bu konudaki kontrollerini arttırmıştı.

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Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola, Aston Martin ve Red Bull'un düşük basınçlarla yarıştığını ama kuralları çiğnemediğini belirtmişti.

7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, patlamalarda suçun Pirelli'de olmadığını belirtirken; Alpine'den Marcin Budkowski ise "takımlar basınçlarla oynadıysa, durum oldukça endişe verici" demişti. 

McLaren takım patronu Seidl, "Yayınlanan bütün açıklamalarda dikkatle seçilen kelimeler" olduğunu söyledi ve konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bizi hayal kırıklığına uğratan şey, neler yaşandığını anlatan açıklamaların yeteri kadar şeffaf olmaması çünkü bu bir güvenlik meselesi."

"Normalde, bu konuda iyi örnekler vardı ve böyle konularda ne olduğuna dair bir şeffaflık vardı. Bu, şu ana kadar gerçekleşmedi. Yani, bu biraz hayal kırıklığına uğratıcı."

Bunun üzerine, Seidl'a hangi konularda daha "şeffaf" olunabileceği ve takımların hangi bilgilere sahip olmadığı soruldu. Alman mühendis, soruyu şöyle yanıtladı: "Pirelli'ye yönelik birçok eleştiri var ve bunların, bizim tarafımızdan desteklenebilir şeyler olduğunu düşünmüyorum."

"Bence, Pirelli bu sene güvenilebilir bir ürün üretti. Örnek olarak bizim aracımıza bakacak olursak; Eğer Bakü'de belirlenen limitler için yarışarak, Pirelli tarafından verilen yönergeleri takip etseydiniz, lastiklerle herhangi bir sorun yaşamazdınız.

"Gerçekten neler yaşandığını anlamak için patlamalara nelerin neden olduğunu anlamak için bütün padoğun bu konuda daha şeffaf açıklamalara ihtiyacı var, bu yüzden bunun önemli olduğunu düşünüyorum."

Seidl, Fransa GP'si önce kurallara açıklık getirilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti ve ekledi: "Bizim açımızdan, bunlara pek gerek yoktu çünkü kurallar öncesinde de açıktı."

"Pirelli'den limitleri almamızın bir nedeni var ve regülasyonlar bu yüzden varlar. Takım olarak biz bunun tamamıyla farkındayız ve lastik patlatarak, sürücülerimizi riske atmamak için bu kuralların içinde hareket etmemiz gerektiğini biliyoruz."

"Teknik direktif; bizim geçmişte yaptığımız ya da şu an yapacağımız hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Dediğim gibi, kurallar eskiden de açıktı."

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