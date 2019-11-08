McLaren, Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test etmeye devam ediyor

Pirelli, 2021 yılında kullanılacak 18 inç lastiklerle testler yapmaya başladı ve bu kapsamda dün McLaren, Paul Ricard'da piste çıktı.

Carlos Sainz yağmurlu ve soğuk geçen günde sadece 39 tur atabildi.

Bugün İngiliz bu kez Lando Norris'le piste çıkarken, hava sabah saatlerinde daha iyiydi ve verimli bir çalışma gerçekleştirildi.