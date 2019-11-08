McLaren, Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test etmeye devam ediyor
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McLaren bugün, Paul Ricard pistinde Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test etmeye devam etti.
Pirelli, 2021 yılında kullanılacak 18 inç lastiklerle testler yapmaya başladı ve bu kapsamda dün McLaren, Paul Ricard'da piste çıktı.
Carlos Sainz yağmurlu ve soğuk geçen günde sadece 39 tur atabildi.
Bugün İngiliz bu kez Lando Norris'le piste çıkarken, hava sabah saatlerinde daha iyiydi ve verimli bir çalışma gerçekleştirildi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
McLaren, Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test etmeye devam ediyor
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28 Kas - 1 Ara
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