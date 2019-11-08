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Formula 1 / Pirelli Paul Ricard Kasım testi / Son dakika

McLaren, Pirelli lastik testini tamamladı

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McLaren, Pirelli lastik testini tamamladı
Ekleyen:
8 Kas 2019 19:34

McLaren, Paul Ricard'da gerçekleştirilen 2021 Pirelli 18 inç lastik testini başarıyla tamamladı.

Pirelli, Paul Ricard'da 18 inç lastiklere yönelik ikinci bir test seansı gerçekleştirdi.

Eylül ayında Renault ile bir test daha yapan Pirelli, Paul Ricard pistinde ikinci bir test daha yaptı ve bu kez yeni jantları McLaren test etti.

McLaren tarafından 18 inç lastikler için özel olarak hazırlanmış MCL33'ün direksiyona ilk gün Carlos Sainz geçti ancak kötü hava yüzünden pek de başarılı bir test yapamadı.

Ancak bugün testin ikinci gününde Lando Norris piste çıktı ve güneşli günde 106 tur atmayı başardı.

Bu da iki Grand Prix'ye denk geliyor.

Norris gün boyunca kuru zemin lastikleriyle çalıştı ve toplanan veriler oldukça olumluydu.

Lando Norris, McLaren con gomme Pirelli 2021 da 18 pollici

Lando Norris, McLaren con gomme Pirelli 2021 da 18 pollici

Photo by: Pirelli

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Pirelli Paul Ricard Kasım testi
Lokasyon Yarış Pisti Paul Ricard
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Franco Nugnes

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