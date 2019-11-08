McLaren, Pirelli lastik testini tamamladı

Pirelli, Paul Ricard'da 18 inç lastiklere yönelik ikinci bir test seansı gerçekleştirdi.

Eylül ayında Renault ile bir test daha yapan Pirelli, Paul Ricard pistinde ikinci bir test daha yaptı ve bu kez yeni jantları McLaren test etti.

McLaren tarafından 18 inç lastikler için özel olarak hazırlanmış MCL33'ün direksiyona ilk gün Carlos Sainz geçti ancak kötü hava yüzünden pek de başarılı bir test yapamadı.

Ancak bugün testin ikinci gününde Lando Norris piste çıktı ve güneşli günde 106 tur atmayı başardı.

Bu da iki Grand Prix'ye denk geliyor.

Norris gün boyunca kuru zemin lastikleriyle çalıştı ve toplanan veriler oldukça olumluydu.