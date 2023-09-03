McLaren: "Pilotlarımızın yaptığı kaza kabul edilemez"

McLaren pilotları yarışın 24. turunda, ilk virajda pitten çaylak pilot Piastri'nin Norris'in yanında piste katılması sonucu karşı karşıya geldi.

Piastri dar ilk apekste içerideyken, Avustralyalı'nın aracı takım arkadaşının sidepod kısmına çarptı. Ancak büyük bir hasar yoktu ve her ikisi de ceza almaktan kurtuldu.

Bununla birlikte, takım patronu Stella olayı 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Stella, "İki McLaren aracı arasında asla ve asla temas olmamalı. Bu, McLaren'deki yarış tarzımıza uymayan bir temas oldu."

"Önemli olan neyi kabul edilebilir ve neyi kabul edilemez bulduğunuza dair net parametrelere sahip olmaktır. Bu bir duygu meselesi değil, tıpkı diğer şeylerde yaptığınız gibi."

"Yarışlarla da benzer şekilde ilgilenirsiniz. Şurası çok açık ki her pilot için kendilerinden daha büyük bir şey vardır: Takım." dedi.

Stella, McLaren'in bu olay karşısında acil bir önlem almasının gerekmediğini ve Piastri'nin daha soğuk sert lastiklerle çıkmayı yanlış değerlendirip değerlendirmediğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Gözden geçirmemiz gerekiyor. Her şeyde olduğu gibi bunu da sakin bir şekilde yapacağız. Acilen yapmamız gereken bir şey yok. İhtiyacımız olan ayarlamaları yapacağız."

"Pitten çıktığınızda, özellikle de sert lastiklerle, her zaman biraz zorluk yaşarsınız. Oscar pozisyonunu koruyabilmek için kendini nereye yerleştirebileceğini görmeye çalışmış olabilir."

"Ancak daha soğuk lastiklerde bu tahmin ettiğinden biraz daha zordur. Bunun sadece küçük bir yanlış değerlendirme olduğu sonucuna kesinlikle varabiliriz."

"Her iki pilot da iki McLaren arasında temas olmaması gerektiğinin farkındaydı ve bu sadece uygulamayla ilgili bir sorundu - hepimizin uygulamayla ilgili sorunları var."

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren'in Norris için uyguladığı erken pit stratejisinin bu senaryoyu yaratıp yaratmadığı sorulduğunda Stella, pilotların takımı riske atarak 'kendilerini öne çıkarmanın' affedilemez olduğunu söyledi.

Stella, "Eğer temas, erken pitten kaynaklanıyorsa o zaman gözden geçirmemiz gereken bir şey var demektir. Çünkü bu, sürücülerin kendilerini öne çıkarmak için takımlarını riske attıkları anlamına gelir. Bu kabul edilemez." dedi.

Yarışta birbiriyle mücadele eden bir diğer takım arkadaşları ise Ferrari pilotlarıydı. Ancak McLaren'in aksine yarış temiz bir Ferrari mücadelesiyle sona erdi.

Stella da pilotlarının 'yarışmakta özgür' olduğunu sözlerine ekledi.

Stella, "Benim rolüm onlara ilkeler ve içinde yarışabilecekleri net bir parametre vermek. Görmek istediğimiz şey bu - bugün Ferrari pilotlarınınki gibi mücadeleler görmek heyecan verici."

"Bu parametre içinde nasıl kalacağınızı söylemek bize düşmez çünkü biz pilot değiliz. Aslında 'Lastikler biraz soğuk, belki arada biraz daha fazla boşluk bırakmalıyım' diyebilecek beceriye sahip olmak onların elinde. Çizginin hiçbir şekilde aşılmaması gerektiğini anlamaları gerekiyor." dedi.