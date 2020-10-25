McLaren pilotları zorlu günden maksimumu almışlar

Son dönemdeki güncellemelerini tam olarak anlayamayan McLaren, Portekiz hafta sonunda parçaları yeniden bölüm bölüm araca eklemeye karar verdi.

Lando Norris ve Carlos Sainz, sıralamalarda 7. ve 8. sıraları almalarının ardından bu sonuca şaşırdıklarını söylediler.

Norris, "Yaşadığımız zorluklara ve bu pistte turu bir araya getirmenin ne kadar zor olduğuna bakarak makul seviyede rekabetçi gibi görünüyoruz. 7. ve 8. olmamıza şaşırdım ancak zor şartlar altında zor geçen bir günden maksimumu aldığımızı düşünüyorum. Bu yüzden iyi hissediyorum."

"Mercedes'e ve ön gruptaki diğerlerine ne zamandır bu kadar yakın olmamıştık. Bu yüzden, herkes bir şekilde zorlandığı için rekabetçi olduğumuzu düşünüyorum. Bu pistte iyi bir turu bir araya getirmek ve iyi denge bulmak çok zor. Biz berbat durumda sürme konusunda iyiyiz! Tuhaf bir şey. Açıklayamıyoruz. Bunun nedenini söyleyemiyoruz. İyi performansa sahibiz ve diğerlerini arkamızda tutmamız lazım."

"İlerlediğimizi düşünüyorum. Ancak bekleyip görelim. Burada geçişlerin nasıl olacağını, lastik aşınmasının nasıl olacağını bilmiyoruz. Bazı belirsizlikler var ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Sainz, takım arkadaşına katıldı ve güçlü performansın sadece araçtaki güncellemelere bağlı olmadığını söyledi.

Sainz, "Q3 ya da 2. antrenman gibi rüzgarın şiddetini arttırdığı seanslar haricinde tüm hafta sonu hızlıydık."

"Güncellemelerden bazıları dün Lando'nun aracındaydı ve iyi çalışıyor gibi göründüler ancak bugün aracımızda çok fazla güncelleme yoktu. Çok temel bir araçla piste çıktık. Bu yüzden aracı tam olarak güncellemeden önce bir ya da birkaç yarış analiz yapmak istiyoruz. Böylece aracı gerçekten hızlı yapan parçaları ekleyeceğiz."

"Ancak takım olarak iyi iş çıkardık. Daha iyi bir hafta sonu geçiriyoruz, en azından Renault'ların önündeyiz ancak Racing Point bizi bu şartlarda geçti." dedi.