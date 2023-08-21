McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor

McLaren, son yarışlarda kaydettiği ilerleme sayesinde sezon arasına pozitif bir ivmeyle girmiş oldu.

Şimdi ikinci yarı Zandvoort'ta başlayacak ve Lando Norris, hafta sonu öncesinde epey pozitif görünüyor.

Bugün yaptığı açıklamada Norris şöyle dedi: "Nihayet geri dönüyoruz!"

"Yaz tatilinde harika vakit geçirdim, arkadaşlarımla ve ailemle beraber tatil yaptım, tabii ki biraz da golf oynadım."

"Şimdi kendimi yenilenmiş ve yeniden yarışmaya hazır hissediyorum."

"İlk olarak Zandvoort'a gideceğiz. Burası, farklı yarış çizgilerine olanak tanıyan çok sayıda oval bölümle gerçekten keyifli bir pist."

"Orada her zaman harika bir atmosfer oluyor, bu da hafta sonunu daha da heyecanlı kılacak."

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Takım sezonun ilk bölümünde aracı geliştirme konusunda harika bir iş çıkardı ve ben de bu hafta fabrikaya dönerek bu ivmeyi sürdürebilmek için takımla birlikte çaba göstereceğim."

"Zorlu bir pist olmasına rağmen, elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve takıma puanlar kazandırmaya çalışacağız."

Oscar Piastri de sezonun ikinci yarısı için hazır görünüyor.

"Yaz tatilinin ardından pistlere dönmek için sabırsızlanıyorum. Tatilde güzel vakit geçirdim, güneşin tadını çıkardım ve sezonun ikinci yarısına girmeden önce kendimi yeniden enerji dolu hissediyorum."

"Sırada Hollanda GP'si var. Zandvoort benim için yeni bir pist olacak. Bu nedenle hafta sonuna mümkün olduğunca hazırlanmak için mühendislerle birlikte simülatörde vakit geçiriyorum."

"Aracı geri dönüp, tribünlerdeki McLaren fanlarını görmek için hem hazır hem de heyecanlıyım."

"Umarım iyi bir sonuç alabiliriz."