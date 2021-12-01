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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

McLaren pilotları Suudi Arabistan'da "iyi bir sonuç almayı" umuyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Lando Norris ve takım arkadaşı Daniel Ricciardo, Suudi Arabistan GP'de ellerinden geleni yapıp, iyi bir sonuç almayı umut ediyorlar.

McLaren pilotları Suudi Arabistan'da "iyi bir sonuç almayı" umuyor

McLaren, son yarışlarda neredeyse hiç puan alamadı ve şampiyonada Ferrari'nin 39,5 puan gerisine düşmüş durumda.

Son yarış Katar'da 9. olarak iki puan alan Lando Norris, Suudi Arabistan'ın daha iyi geçmesini umut ediyor.

Norris, "Cidde'de farklı bir pist var. Hızlı ve düzgün bir pist, etrafı ise duvarlarla çevrili. Bizim için kolay olmayacak."

"Hafta sonunda mümkün olduğunca ilerleme kaydedebilmek adına simülatörde epey sürüş yaptım, ki yeni bir yere geldiğiniz zaman bunu yapmak çok önemlidir."

"Sıralama turları, özellikle bu zorlu pistte elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiği için ilginç olacak."

"Kalan iki yarışta, sezon sonunda her iki şampiyonada da mümkün olduğunca üst sıralarda yer alabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Amerika'da iyi performans gösteren ancak Meksika, Brezilya ve Katar'da bir puan dahi alamayan Daniel Ricciardo ise bir haftalık aracının iyi geldiğini ve bu hafta sonu iyi bir sonuç almak istediğini söyledi.

 "Üç yarıştan oluşan seri, oldukça zorlu geçti ve sonuçlar hayal kırıklığı oldu, bu yüzden ara vermek çok faydalıydı. Son yarışlardan önce dinlenip, kendimi sıfırlayabildim."

"Cidde'de ne bekleyeceğimizi bilmiyoruz, ancak tüm takım bu hafta sonuna mümkün olan en iyi şekilde hazırlanabilmek adına elinden geleni yaptı."

"Bu yüzden Orta Doğu'ya savaşmaya hazır şekilde gidiyoruz. Maksimum puanı kazanmak ve sezonu iyi bir seviyede bitirmek adına elimizden geleni yapacağız."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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