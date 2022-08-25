McLaren pilotları, Spa yarışına hazır
Daniel Ricciardo en Lando Norris kijken uit naar de Grand Prix van België. De McLaren-coureurs kunnen na de zomerpauze dit weekend weer aan de slag op Spa-Francorchamps, waar de wagens ‘echt gepusht kunnen worden’.
Sezonun ilk yarısı McLaren Formula 1 takımı için hem iyi hem kötü geçti. Bahreyn'deki ilk yarışta hem Daniel Ricciardo hem de Lando Norris, puan barajının dışında kaldı fakat bundan yalnızca birkaç hafta sonra Norris, Imola'da podyuma çıktı.
Şimdi McLaren ve Alpine, şampiyonada dördüncülük için kıyasıya bir rekabet içerisine girmiş durumdalar.
Norris, Belçika GP öncesi verdiği demeçte "Yaz arası sayesinde F1'in yoğun programından uzaklaşmak hoşuma gitti. Biraz golf oynadım ve gerçek manada dinlenip, sezonun ikinci yarısına hazırlanmak için kendime vakit ayırdım."
"Şampiyona dördüncülüğü için verilen mücadelede yapmamız gereken işler var ve ben buna hazırım."
"Spa'ya gelirsek, bu pist takımlar ve sürücüler için her zaman büyük bir meydan okumaya yol açıyor. Bu hafta fabrikaya gittim ve artık piste çıkmaya hazırım. Neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum"
"Umarım bu yıl hava daha iyi olur." dedi.
Ricciardo da Spa'nın güzel bir yer olduğunu düşünüyor ve takımla kalan yarışlarının tadını çıkarmayı umuyor.
"Bu harika bir pist. Hızlı virajlardan, özellikle de Eau Rouge ve Raidillion'dan geçerken her zaman geriliyorsunuz."
"Orada her zaman iyi bir atmosfer var, dolayısıyla birkaç haftalık aradan sonra yeniden başlamak için harika bir yer."
"Son dokuz yarışta her şeyimi vermeye hazırım. Dünkü açıklamadan sonra tüm dikkatimi sezonun geri kalanına ve güzel bir şekilde veda etmeye çevirdim."
Domenicali: "F1'in Andretti gibi yeni takımlara ihtiyacı yok"
McLaren, Ricciardo'yu gelecek yıl başka yerde yarıştırmak istemediğini yalanladı
Son Haberler
Hamilton: "Mercedes kazanmaya kesinlikle çok yakın"
Lewis Hamilton, Mercedes'in son güncellemeler sayesinde artık galibiyeti çok yakın olduğu görüşünde.
Alpine, Alonso'nun yeri için Schumacher ile görüşüyor!
Aston Martin ile anlaşan Alonso'nun yerini doldurmak isteyen Alpine, Mick Schumacher'in menajeri ile görüşmelere başladı. Efsane pilotun oğlu, Esteban Ocon'dan büyük destek görüyor fakat nihai karar Oscar Piastri davası kapandıktan sonra alınacak.
F1 Sözleşme Tanıma Kurulu, Piastri'nin kontratını görüşmek üzere pazartesi günü toplanacak
Motorsport.com, Formula 1 Sözleşme Tanıma Kurulu'nun 2023 için Oscar Piastri ile hangi takımın yarışabileceğini kararlaştırmak üzere gelecek hafta bir araya gelecek.
Verstappen, taban değişikliklerinden etkilenmeyecekleri konusunda ısrarcı
Max Verstappen, Red Bull'un taban kurallarındaki değişikliklerden etkilenmeyeceğini düşünüyor, bunun yanı sıra ikinci yarıda rehavete kapılma lüksü olmadığını da ekliyor.