McLaren pilotları, Spa yarışına hazır

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Sezonun ilk yarısı McLaren Formula 1 takımı için hem iyi hem kötü geçti. Bahreyn'deki ilk yarışta hem Daniel Ricciardo hem de Lando Norris, puan barajının dışında kaldı fakat bundan yalnızca birkaç hafta sonra Norris, Imola'da podyuma çıktı.

Şimdi McLaren ve Alpine, şampiyonada dördüncülük için kıyasıya bir rekabet içerisine girmiş durumdalar.

Norris, Belçika GP öncesi verdiği demeçte "Yaz arası sayesinde F1'in yoğun programından uzaklaşmak hoşuma gitti. Biraz golf oynadım ve gerçek manada dinlenip, sezonun ikinci yarısına hazırlanmak için kendime vakit ayırdım."

"Şampiyona dördüncülüğü için verilen mücadelede yapmamız gereken işler var ve ben buna hazırım."

"Spa'ya gelirsek, bu pist takımlar ve sürücüler için her zaman büyük bir meydan okumaya yol açıyor. Bu hafta fabrikaya gittim ve artık piste çıkmaya hazırım. Neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum"

"Umarım bu yıl hava daha iyi olur." dedi.

Ricciardo da Spa'nın güzel bir yer olduğunu düşünüyor ve takımla kalan yarışlarının tadını çıkarmayı umuyor.

"Bu harika bir pist. Hızlı virajlardan, özellikle de Eau Rouge ve Raidillion'dan geçerken her zaman geriliyorsunuz."

"Orada her zaman iyi bir atmosfer var, dolayısıyla birkaç haftalık aradan sonra yeniden başlamak için harika bir yer."

"Son dokuz yarışta her şeyimi vermeye hazırım. Dünkü açıklamadan sonra tüm dikkatimi sezonun geri kalanına ve güzel bir şekilde veda etmeye çevirdim."