McLaren pilotları, Singapur GP için heyecanlı

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McLaren, Singapur ve Japonya GP'lerine büyük önem veriyor ve bundan ötürü bu hafta sonu özel bir renk düzeniyle yarışacaklar.

Daha önce Singapur'da bir kez yarışan ve puan alan Lando Norris, hedefinin bu sonucu geliştirmek olduğunu söyledi.

Norris, "Bu yıl takvime geri dönen bir başka yarış olan Singapur'da yeniden yarışacağım için çok mutluyum."

"Bu Marina Bay'e henüz ikinci gelişim ve yenilenmiş asfaltıyla orada sürüş yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Singapur eşsiz bir cadde pistine sahip. 2019'da burada puanlar kazandım ve şimdi bu başarıyı geliştirmek istiyorum." dedi.

Daniel Riccardo ise daha önce podyuma çıktığı Singapur'da nasıl performans göstereceklerini merak ediyor.

"Singapur'a geri dönmek harika. Asya yarışları ilginç olacağa benziyor. Buraya dönüşü, ışıklar altında harika görünecek olan yeni bir renk düzeni ile kutlayacağız."

"Geçmişte Singapur'da podyuma çıktığım için burası benim için genel anlamda iyi geçti, şimdi bir sonraki fırsatı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Singapur'da yarışmak kolay değil. Sizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorluyor. Fakat aynı zamanda burada yarışmayı seviyoruz."

Son olarak takım patronu Andreas Seidl, hafta sonunu iyi bir sonuçla tamamlamak istediklerini söyledi.

Seidl, "Yeniden Singapur'un eşsiz koşullarında sürüş yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Üç yıl sonra geri döndüğümüz Marina Bay'deki atmosfer taraftarlar sayesinde her zaman parlak geçiyor."

"Bu, takvimdeki üçüncü gece yarışı ve bizi bol virajlı bir pist bekliyor."

"Ayrıca Avrupa saatine uygun bir anda yarışacağız. Bu da ilgiyi artıracak."

"Mücadeleye hazırız ve yarışı iyi bir sonuçla bitirmek istiyoruz." dedi.