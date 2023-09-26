McLaren pilotları neden ilk pitin ardından pozisyon değiştirdi?
McLaren CEO'su Zak Brown, Oscar Piastri'nin erken pit stop yapmasının ardından takımın Japonya Grand Prix'sinde pilotlarına pozisyon değiştirmelerini emretmesinin nedenini açıkladı.
Piastri ilk pitine Sergio Perez ve Kevin Magnussen'in temasından sonra gelen sanal güvenlik aracı sırasında girdi.
Piastri, takım arkadaşının sanal güvenlik aracında Perez'in arkasında zaman kaybetmesi sebebiyle pitin ardından Lando Norris'in önünde yer alıyordu.
Norris'in takım telsizinden daha hızlı olduğunu söylediği duyulabiliyordu ve sonunda yarışı Piastri'nin 17 saniyeden fazla önünde bitirdi.
Sky Sports F1'e konuşan Brown neden ilk pit stopların ardından pilotlarının pozisyon değiştirdiklerini açıkladı.
"Lastikler üzerinde farklı döngülerdeydiler ve aynı zamanda Lando, Perez yüzünden yavaşladı. Bir sorunu olup olmadığından ve Perez'i geçip geçemediğinden emin değildik."
"Oldukça basit bir yarış olsa da, yarışlar her zaman sinir bozucudur çünkü damalı bayrak çıkana kadar bitmez."
McLaren kazandığı çifte podyumun ardından Takımlar Şampiyonası'nda Aston Martin'in 49 puan gerisinde dördüncü sıraya yükseldi.
Brown, McLaren'in mevcut formunu yüksek hızlı virajlar içeren önümüzdeki birkaç yarışta da sürdürmesini bekliyor.
Takımın nasıl bir performans sergileyeceği sorulduğunda Brown, "Her yerde oldukça güçlü olacağımızdan eminim, ancak aracımızı diğerlerinden daha fazla destekleyecek bazı pistler mevcut."
"Katar gibi yüksek hızlı pistlerde iyiyiz, bu yüzden orada güçlü olacağımızı düşünüyorum." yanıtını verdi.
Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"
Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz" Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"
McLaren: "Red Bull halen bir adım önümüzde"
McLaren: "Red Bull halen bir adım önümüzde" McLaren: "Red Bull halen bir adım önümüzde"
Norris: "Red Bull'un hayatını zorlaştırmak için elimizden geleni yapacağız"
Norris: "Red Bull'un hayatını zorlaştırmak için elimizden geleni yapacağız" Norris: "Red Bull'un hayatını zorlaştırmak için elimizden geleni yapacağız"
Vasseur: "McLaren'in attığı adım Red Bull'a kıyasla çok küçük"
Vasseur: "McLaren'in attığı adım Red Bull'a kıyasla çok küçük" Vasseur: "McLaren'in attığı adım Red Bull'a kıyasla çok küçük"
Piastri: "Bunu ilk sezonumda başarmak çok özel hissettiriyor"
Piastri: "Bunu ilk sezonumda başarmak çok özel hissettiriyor" Piastri: "Bunu ilk sezonumda başarmak çok özel hissettiriyor"
Nakajima: "Hirakawa McLaren anlaşması Toyota'nın F1'e dönüşünün habercisi değil"
Nakajima: "Hirakawa McLaren anlaşması Toyota'nın F1'e dönüşünün habercisi değil" Nakajima: "Hirakawa McLaren anlaşması Toyota'nın F1'e dönüşünün habercisi değil"
Son Haberler
Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"
Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek" Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"
Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var"
Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var" Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var"
Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi
Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi
Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor"
Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor" Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar