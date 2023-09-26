Prime'a abone ol
Önceki / Magnussen: "Perez'in hamlesi b*ktandı"
Formula 1 / Japonya GP Haberler

McLaren pilotları neden ilk pitin ardından pozisyon değiştirdi?

McLaren CEO'su Zak Brown, Oscar Piastri'nin erken pit stop yapmasının ardından takımın Japonya Grand Prix'sinde pilotlarına pozisyon değiştirmelerini emretmesinin nedenini açıkladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren MCL60

Piastri ilk pitine Sergio Perez ve Kevin Magnussen'in temasından sonra gelen sanal güvenlik aracı sırasında girdi.

Piastri, takım arkadaşının sanal güvenlik aracında Perez'in arkasında zaman kaybetmesi sebebiyle pitin ardından Lando Norris'in önünde yer alıyordu. 

Norris'in takım telsizinden daha hızlı olduğunu söylediği duyulabiliyordu ve sonunda yarışı Piastri'nin 17 saniyeden fazla önünde bitirdi.

Sky Sports F1'e konuşan Brown neden ilk pit stopların ardından pilotlarının pozisyon değiştirdiklerini açıkladı.

"Lastikler üzerinde farklı döngülerdeydiler ve aynı zamanda Lando, Perez yüzünden yavaşladı. Bir sorunu olup olmadığından ve Perez'i geçip geçemediğinden emin değildik." 

"Oldukça basit bir yarış olsa da, yarışlar her zaman sinir bozucudur çünkü damalı bayrak çıkana kadar bitmez." 

McLaren kazandığı çifte podyumun ardından Takımlar Şampiyonası'nda Aston Martin'in 49 puan gerisinde dördüncü sıraya yükseldi.

Brown, McLaren'in mevcut formunu yüksek hızlı virajlar içeren önümüzdeki birkaç yarışta da sürdürmesini bekliyor.

Takımın nasıl bir performans sergileyeceği sorulduğunda Brown, "Her yerde oldukça güçlü olacağımızdan eminim, ancak aracımızı diğerlerinden daha fazla destekleyecek bazı pistler mevcut." 

"Katar gibi yüksek hızlı pistlerde iyiyiz, bu yüzden orada güçlü olacağımızı düşünüyorum." yanıtını verdi. 

paylaşım
yorumlar

Magnussen: "Perez'in hamlesi b*ktandı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Williams: "Lawson ve Sargeant'ı karşılaştırıyoruz"

Williams: "Lawson ve Sargeant'ı karşılaştırıyoruz"

Formula 1

Williams: "Lawson ve Sargeant'ı karşılaştırıyoruz" Williams: "Lawson ve Sargeant'ı karşılaştırıyoruz"

Bird: "Russell'dan Hamilton'ın geçmesine izin vermesini bekleyemezsiniz"

Bird: "Russell'dan Hamilton'ın geçmesine izin vermesini bekleyemezsiniz"

Formula 1
Japonya GP

Bird: "Russell'dan Hamilton'ın geçmesine izin vermesini bekleyemezsiniz" Bird: "Russell'dan Hamilton'ın geçmesine izin vermesini bekleyemezsiniz"

Ecclestone: "Benim için Verstappen, Hamilton'dan daha üstte"

Ecclestone: "Benim için Verstappen, Hamilton'dan daha üstte"

Formula 1

Ecclestone: "Benim için Verstappen, Hamilton'dan daha üstte" Ecclestone: "Benim için Verstappen, Hamilton'dan daha üstte"

Lando Norris Daha fazlası
Lando Norris
Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"

Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"

Formula 1
Japonya GP

Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz" Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"

McLaren: "Red Bull halen bir adım önümüzde"

McLaren: "Red Bull halen bir adım önümüzde"

Formula 1
Japonya GP

McLaren: "Red Bull halen bir adım önümüzde" McLaren: "Red Bull halen bir adım önümüzde"

Norris: "Red Bull'un hayatını zorlaştırmak için elimizden geleni yapacağız"

Norris: "Red Bull'un hayatını zorlaştırmak için elimizden geleni yapacağız"

Formula 1
Japonya GP

Norris: "Red Bull'un hayatını zorlaştırmak için elimizden geleni yapacağız" Norris: "Red Bull'un hayatını zorlaştırmak için elimizden geleni yapacağız"

McLaren Daha fazlası
McLaren
Vasseur: "McLaren'in attığı adım Red Bull'a kıyasla çok küçük"

Vasseur: "McLaren'in attığı adım Red Bull'a kıyasla çok küçük"

Formula 1
Japonya GP

Vasseur: "McLaren'in attığı adım Red Bull'a kıyasla çok küçük" Vasseur: "McLaren'in attığı adım Red Bull'a kıyasla çok küçük"

Piastri: "Bunu ilk sezonumda başarmak çok özel hissettiriyor"

Piastri: "Bunu ilk sezonumda başarmak çok özel hissettiriyor"

Formula 1
Japonya GP

Piastri: "Bunu ilk sezonumda başarmak çok özel hissettiriyor" Piastri: "Bunu ilk sezonumda başarmak çok özel hissettiriyor"

Nakajima: "Hirakawa McLaren anlaşması Toyota'nın F1'e dönüşünün habercisi değil"

Nakajima: "Hirakawa McLaren anlaşması Toyota'nın F1'e dönüşünün habercisi değil"

Formula 1
Japonya GP

Nakajima: "Hirakawa McLaren anlaşması Toyota'nın F1'e dönüşünün habercisi değil" Nakajima: "Hirakawa McLaren anlaşması Toyota'nın F1'e dönüşünün habercisi değil"

Son Haberler

Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"

Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"

F1 Formula 1

Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek" Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"

Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var"

Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var"

F1 Formula 1
Japonya GP

Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var" Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var"

Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi

Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi

F1 Formula 1

Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi

Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor"

Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor"

F1 Formula 1
Japonya GP

Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor" Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol