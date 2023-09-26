McLaren pilotları neden ilk pitin ardından pozisyon değiştirdi?

Piastri ilk pitine Sergio Perez ve Kevin Magnussen'in temasından sonra gelen sanal güvenlik aracı sırasında girdi.

Piastri, takım arkadaşının sanal güvenlik aracında Perez'in arkasında zaman kaybetmesi sebebiyle pitin ardından Lando Norris'in önünde yer alıyordu.

Norris'in takım telsizinden daha hızlı olduğunu söylediği duyulabiliyordu ve sonunda yarışı Piastri'nin 17 saniyeden fazla önünde bitirdi.

Sky Sports F1'e konuşan Brown neden ilk pit stopların ardından pilotlarının pozisyon değiştirdiklerini açıkladı.

"Lastikler üzerinde farklı döngülerdeydiler ve aynı zamanda Lando, Perez yüzünden yavaşladı. Bir sorunu olup olmadığından ve Perez'i geçip geçemediğinden emin değildik."

"Oldukça basit bir yarış olsa da, yarışlar her zaman sinir bozucudur çünkü damalı bayrak çıkana kadar bitmez."

McLaren kazandığı çifte podyumun ardından Takımlar Şampiyonası'nda Aston Martin'in 49 puan gerisinde dördüncü sıraya yükseldi.

Brown, McLaren'in mevcut formunu yüksek hızlı virajlar içeren önümüzdeki birkaç yarışta da sürdürmesini bekliyor.

Takımın nasıl bir performans sergileyeceği sorulduğunda Brown, "Her yerde oldukça güçlü olacağımızdan eminim, ancak aracımızı diğerlerinden daha fazla destekleyecek bazı pistler mevcut."

"Katar gibi yüksek hızlı pistlerde iyiyiz, bu yüzden orada güçlü olacağımızı düşünüyorum." yanıtını verdi.