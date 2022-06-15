McLaren pilotları Montreal'de puan almayı hedefliyor

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McLaren bu yıl şimdiye kadar yapılan sekiz yarışın altısından puanla ayrılırken sadece Bahreyn ve Miami'den eli boş döndü.

Yine de takım, son dört yarışta sadece 19 puan toplayabildi ve tutarlı bir performans göstermekten uzaktı.

Takımın bu yıl topladığı 65 puanın 50'sinde imzası bulunan Lando Norris, Montreal'de de iyi bir sonuç almayı umduğunu söyledi.

Norris, şöyle dedi: "Kanada'ya geri döneceğim için heyecanlıyım. Orada ikinci kez yarışacağım. Bu yüzden tekrar Kanadalı taraftarların önünde piste çıkmak harika olacak."

"2019 yarışı kesinlikle istediğim gibi bitmemişti, bu yüzden tekrar piste çıkıp her şeyimi vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Simülatör üzerinde yeterince hazırlık yaptım ve bu yeni araçlarla olan mücadeleye hazırım."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bakü, rüzgarlı şartlar nedeniyle zor bir pistti fakat takım için çifte puan almak önemliydi. Gridde daha yukarılara çıkmak adına hâlâ yapılması gereken işler var fakat hem yarış pistinde hem de takım bazında ilerleme kaydetmemiz için durmaksızın çalışan harika insanlara sahibiz."

"Önümüze bakmaya devam etmeliyiz. Umarım bu hafta sonu tekrar puan alırız!"

Takım arkadaşı Daniel Ricciardo, 2014'te galibiyete ulaştığı Montreal'e döneceği için sabırsızlandığını söyleyerek şunları ekledi: "Bütün favori yarışlarım M ile, başlıyor: Melbourne, Monaco, Monza ve tabii ki Montreal!"

"Birkaç yıl sonra Kanada'ya geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Montreal harika bir şehir ve her zaman harika bir atmosfer oluyor. Ayrıca ilk galibiyetimi 2014'te orada almıştım."

"Birkaç zorlu yarışın ardından Bakü'de tekrar puan almak harikaydı. Kolay değildi ancak sıkı çalışma ve kararlılığın meyvelerini topladık. Çifte yarışın ikincisine doğru giderken, yakaladığım bu momentumu kullanmaya çalışacağım. Heyecanlıyım."