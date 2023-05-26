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McLaren pilotları, Monako pist yapısının kendilerine uymasını umuyor

McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri, Monaco GP'nin gerçekleştirildiği Monte Carlo caddelerinin McLaren aracının kötü özelliklerini maskeleyeceğini, bu sayede Miami'ye göre daha güçlü bir yarış geçirmeyi hedeflediklerini söylediler.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren

McLaren pilotları, bir önceki yarış Miami'de oldukça kötü bir hafta sonu geçirmişti. Takım, bu hafta sonu Monako'da Miami'ye göre daha farklı bir yarış geçirmeyi umuyor.

Takım Azerbaycan'a getirdiği güncellemelerle iyileşme gösterse de, Miami'de yeniden gerilemekten kurtulamadı ve takım şu ana kadar ilk dört hedefinin çok gerisinde kaldı. McLaren pilotları, Miami'de teknik sorun da yaşamalarının ardından ancak 17 ve 19. olabildiler.

Monako'da daha iyi bir yarış geçirip geçiremeyecekleri sorulduğunda Piastri, "Umarım öyle olur. Miami'den çok daha serin olması bekleniyor, ki oradaki sorunlarımızdan birisi buydu."

"Açıkçası burası, Miami'ye göre çok farklı bir pist. Bu yüzden umarım bize biraz daha iyi uyacaktır. Ancak bunu söylerken, aracımızın diğer alanlarındaki zayıflıklarını da çözmemiz gerek." dedi.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren'in rekabet açısından geride kalması nedeniyle adı zaman zaman farklı takımlarla anılan Norris de, Monako pistinin McLaren aracının zayıf yönlerini gizleyeceğini düşünüyor.

Norris, "Buranın Miami ile aynı doğrultuda olacağına inanmıyorum. Bazı benzer özellikleri olsa da, tamamen farklı özellikleri de var."

"Düzlüklerde berbat durumdayız, çok şükür burada çok fazla düzlük yok. Ancak virajlarda da harika değiliz ve onlardan burada oldukça fazla var."

"Burası geçmişte pek umutlu olmadığımız zamanlarda bile iyi iş çıkardığımız bir pist. Geçen sene 5., ondan öncesi sene 3. olduk. Bu yüzden burada, diğer bazı pistlere göre muhtemelen daha iyi performans gösteriyoruz."

"Bakü'de bir güncelleme getirdik. Güncelleme dediğim, 0.1 ya da 0.15 sn değerinde olabilir. Bunların etkisi bazı pistlerde daha fazla, bazı pistlerde daha az olabilir. Burada muhtemelen daha az olacak." dedi.

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