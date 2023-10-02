Prime'a abone ol
Önceki / Resmi: FIA, Andretti'nin 2025-26 için 11. F1 takımı olmasını onayladı! Sonraki / Hamilton: "Tekrar kazanırsak, bu benim en büyük zaferim olacak"
Formula 1 / Katar GP Haberler

McLaren pilotları Katar'dan umutlu

McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri, Katar GP için son derece pozitifler.

Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren MCL60

McLaren, son yarışlarda çok iyi performans gösterdi ve bu performans gelecek için büyük umut vadediyor.

Katar'ın yapı itibariyle MCL60'a uyması beklenirken, hafta sonu öncesinde konuşan Lando Norris de son derece pozitifti.

Norris şöyle konuştu: "Bir haftalık aradan sonra yarışlara geri döndük."

"Japonya'da ikinci olmayı başardım, takım olarak çifte podyum aldık. Yani başarılı bir hafta sonuydu."

"Araç çok iyi bir tempoya sahipti, bu da sezonun son yedi yarışına girerken cesaret verici."

"Sırada Katar var. Bu, bir başka Sprint yarış hafta sonu olacak, yani puan için daha fazla fırsat var."

"Losail Uluslararası Pisti'nde sadece ikinci kez yarışıyoruz, bu nedenle Cuma günkü antrenman seansından öğrenebildiğimiz kadar çok şey öğrenmemiz gerekecek."

"Son iki haftadır hazırlık için mühendislerle birlikte McLaren'a geri döndüm."

"Araçtan maksimumu almaya çalışacağız ve umarım bazı iyi puanlar alabiliriz."

Oscar Piastri de iyi puanlar almayı hedefliyor.

"İlk podyumumu elde ettiğim harika bir haftanın ardından şimdi Katar'a gitme vakti."

"Bu benim için yeni bir pist fakat bu onu daha da ilginç kılıyor. Geçen hafta mühendislerimle Japonya'da neler öğrendiğimizi ve Katar'a neler götürebileceğimizi gözden geçirdik."

"Bu bir Sprint hafta sonu olacak, ki bundan keyif alıyorum. Daha fazla puan alma fırsatı sunacağı için umarım işleri doğru yapabiliriz."

"Heyecanlıyım ve piste çıkmak için sabırsızlanıyorum."

Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, arrives on the podium

Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, arrives on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Resmi: FIA, Andretti'nin 2025-26 için 11. F1 takımı olmasını onayladı!

Hamilton: "Tekrar kazanırsak, bu benim en büyük zaferim olacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Steiner: "Takımın geliştiğini görmeseydim, Haas'ın başında olmazdım"

Steiner: "Takımın geliştiğini görmeseydim, Haas'ın başında olmazdım"

Formula 1
Katar GP

Steiner: "Takımın geliştiğini görmeseydim, Haas'ın başında olmazdım" Steiner: "Takımın geliştiğini görmeseydim, Haas'ın başında olmazdım"

Sainz: "Red Bull olmasaydı, F1'in en eğlenceli sezonlarından birisi olabilirdi"

Sainz: "Red Bull olmasaydı, F1'in en eğlenceli sezonlarından birisi olabilirdi"

Formula 1
Katar GP

Sainz: "Red Bull olmasaydı, F1'in en eğlenceli sezonlarından birisi olabilirdi" Sainz: "Red Bull olmasaydı, F1'in en eğlenceli sezonlarından birisi olabilirdi"

Lawson, Katar GP'ye de katılmaya hazırlanıyor

Lawson, Katar GP'ye de katılmaya hazırlanıyor

Formula 1
Katar GP

Lawson, Katar GP'ye de katılmaya hazırlanıyor Lawson, Katar GP'ye de katılmaya hazırlanıyor

Son Haberler

McLaren: "Mercedes, oldukça güçlü bir şekilde geri dönebilir"

McLaren: "Mercedes, oldukça güçlü bir şekilde geri dönebilir"

F1 Formula 1

McLaren: "Mercedes, oldukça güçlü bir şekilde geri dönebilir" McLaren: "Mercedes, oldukça güçlü bir şekilde geri dönebilir"

2023 Katar GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Katar GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

F1 Formula 1
Katar GP

2023 Katar GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2023 Katar GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Steiner: "Takımın geliştiğini görmeseydim, Haas'ın başında olmazdım"

Steiner: "Takımın geliştiğini görmeseydim, Haas'ın başında olmazdım"

F1 Formula 1
Katar GP

Steiner: "Takımın geliştiğini görmeseydim, Haas'ın başında olmazdım" Steiner: "Takımın geliştiğini görmeseydim, Haas'ın başında olmazdım"

Sainz: "Red Bull olmasaydı, F1'in en eğlenceli sezonlarından birisi olabilirdi"

Sainz: "Red Bull olmasaydı, F1'in en eğlenceli sezonlarından birisi olabilirdi"

F1 Formula 1
Katar GP

Sainz: "Red Bull olmasaydı, F1'in en eğlenceli sezonlarından birisi olabilirdi" Sainz: "Red Bull olmasaydı, F1'in en eğlenceli sezonlarından birisi olabilirdi"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol