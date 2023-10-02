McLaren pilotları Katar'dan umutlu
McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri, Katar GP için son derece pozitifler.
McLaren, son yarışlarda çok iyi performans gösterdi ve bu performans gelecek için büyük umut vadediyor.
Katar'ın yapı itibariyle MCL60'a uyması beklenirken, hafta sonu öncesinde konuşan Lando Norris de son derece pozitifti.
Norris şöyle konuştu: "Bir haftalık aradan sonra yarışlara geri döndük."
"Japonya'da ikinci olmayı başardım, takım olarak çifte podyum aldık. Yani başarılı bir hafta sonuydu."
"Araç çok iyi bir tempoya sahipti, bu da sezonun son yedi yarışına girerken cesaret verici."
"Sırada Katar var. Bu, bir başka Sprint yarış hafta sonu olacak, yani puan için daha fazla fırsat var."
"Losail Uluslararası Pisti'nde sadece ikinci kez yarışıyoruz, bu nedenle Cuma günkü antrenman seansından öğrenebildiğimiz kadar çok şey öğrenmemiz gerekecek."
"Son iki haftadır hazırlık için mühendislerle birlikte McLaren'a geri döndüm."
"Araçtan maksimumu almaya çalışacağız ve umarım bazı iyi puanlar alabiliriz."
Oscar Piastri de iyi puanlar almayı hedefliyor.
"İlk podyumumu elde ettiğim harika bir haftanın ardından şimdi Katar'a gitme vakti."
"Bu benim için yeni bir pist fakat bu onu daha da ilginç kılıyor. Geçen hafta mühendislerimle Japonya'da neler öğrendiğimizi ve Katar'a neler götürebileceğimizi gözden geçirdik."
"Bu bir Sprint hafta sonu olacak, ki bundan keyif alıyorum. Daha fazla puan alma fırsatı sunacağı için umarım işleri doğru yapabiliriz."
"Heyecanlıyım ve piste çıkmak için sabırsızlanıyorum."
Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, arrives on the podium
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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