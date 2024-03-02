Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Bahreyn GP

McLaren pilotları, ikinci sırayı kaçırdıkları konusunda hemfikir

McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri, Bahreyn Grand Prix'sinde daha temiz turlar çıkarabilselerdi ikinci sıranın mümkün olduğunu düşünüyorlar.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Lando Norris, McLaren F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying

Lando Norris, McLaren F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying

Mark Sutton / Motorsport Images

Son derece yakın geçen sıralama turlarında McLaren pilotları aslında iyi turlar çıkardılar fakat son bölümde her iki sürücü de en iyi turlarını atamadı.

Hal böyle olunca Lando Norris ve Oscar Piastri sırasıyla yedinci/sekizinci oldular.

Q3 turu hakkında konuşan Norris, "Zordu."

"Belki rüzgar biraz değiştirmiştir, bilemiyorum. Q3'te biraz daha zorladığınızda ve işler biraz değiştiğinde büyük bir fark yarabiliyor, benim için de öyle oldu."

"Çok fazla potansiyel vardı ve araç tüm sıralama boyunca harika hissettiriyordu, bu yüzden çok mutluydum. Bazı iyi turlar atıyordum, en kötü turum son turumdu ki normalde böyle olmasını istemezsiniz."

"Yine de potansiyel vardı. Eğer makul bir tur atsaydım ve hata yapmasaydım, muhtemelen ikinci veya üçüncü olurduk."

"Bunu başarmış olmak bizim için oldukça olumlu." dedi.

Piastri de beklediğinden daha zor bir gün geçirdiğini söyledi.

Avustralyalı pilot, "Benim için araçla biraz daha zorlu bir gündü. Üçüncü bölümdeki son turumun biraz daha iyi olduğunu hissettim ama yine de araçla en rahat günüm değildi."

"Ancak bu sıralama seanslarından birini geçirmiş olmam ve 0.2 saniye kazanmam halinde üçüncü olabiliyor olmam, yıla başlamak için oldukça iyi bir yer."

"Kesinlikle 12 ay öncesine göre daha mutluyuz." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 and Lando Norris, McLaren MCL38 in the pit lane

Oscar Piastri, McLaren MCL38 and Lando Norris, McLaren MCL38 in the pit lane

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images


McLaren yarış temposunda da Ferrari, Mercedes ve Aston Martin'in de dahil olduğu grupla rekabet edebilmeyi bekliyor, ancak MCL38'in bazı zayıflıkları yüksek yakıt yükünde belirginleşiyor.

Piastri, "Sıralama turları birçok araç arasındaki hız farkının çok küçük olduğunu kanıtladı ve yarışta da bunun büyük ölçüde değişmesini beklemiyorum."

"İlerleme kaydetmek kolay olmayacak. Yine de bu, Red Bull dışında ön tarafta yer alan tüm araçlar için geçerli olacak. Bence Red Bull yarışta normalde olduğundan daha güçlü olacak."

"İlerleme kaydedebiliriz, burası geçiş yapabileceğiniz bir pist ve strateji çok önemli bir unsur."

"Her halükarda mücadelenin içerisindeyiz." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Bahreyn GP öncesi: Pilotların sahip olduğu lastikler
Sonraki haber FIA, Horner davasının spora zarar verdiğine inanıyor!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

TÜRK SPORCULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

McLaren, Piastri'nin stratejisini seçerken "hata yaptığını" kabul ediyor

McLaren, Piastri'nin stratejisini seçerken "hata yaptığını" kabul ediyor

Formula 1
Bahreyn GP

McLaren, Piastri'nin stratejisini seçerken "hata yaptığını" kabul ediyor McLaren, Piastri'nin stratejisini seçerken "hata yaptığını" kabul ediyor

Riccardo takım arkadaşının davranışlarından memnun değil

Riccardo takım arkadaşının davranışlarından memnun değil

Formula 1
Bahreyn GP

Riccardo takım arkadaşının davranışlarından memnun değil Riccardo takım arkadaşının davranışlarından memnun değil

Son Haberler

Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"

Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık" Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

TrS TÜRK SPORCULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"

Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi" Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"

Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez"

Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez" Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye