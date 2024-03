McLaren pilotları, ikinci sırayı kaçırdıkları konusunda hemfikir

Son derece yakın geçen sıralama turlarında McLaren pilotları aslında iyi turlar çıkardılar fakat son bölümde her iki sürücü de en iyi turlarını atamadı.

Hal böyle olunca Lando Norris ve Oscar Piastri sırasıyla yedinci/sekizinci oldular.

Q3 turu hakkında konuşan Norris, "Zordu."

"Belki rüzgar biraz değiştirmiştir, bilemiyorum. Q3'te biraz daha zorladığınızda ve işler biraz değiştiğinde büyük bir fark yarabiliyor, benim için de öyle oldu."

"Çok fazla potansiyel vardı ve araç tüm sıralama boyunca harika hissettiriyordu, bu yüzden çok mutluydum. Bazı iyi turlar atıyordum, en kötü turum son turumdu ki normalde böyle olmasını istemezsiniz."

"Yine de potansiyel vardı. Eğer makul bir tur atsaydım ve hata yapmasaydım, muhtemelen ikinci veya üçüncü olurduk."

"Bunu başarmış olmak bizim için oldukça olumlu." dedi.

Piastri de beklediğinden daha zor bir gün geçirdiğini söyledi.

Avustralyalı pilot, "Benim için araçla biraz daha zorlu bir gündü. Üçüncü bölümdeki son turumun biraz daha iyi olduğunu hissettim ama yine de araçla en rahat günüm değildi."

"Ancak bu sıralama seanslarından birini geçirmiş olmam ve 0.2 saniye kazanmam halinde üçüncü olabiliyor olmam, yıla başlamak için oldukça iyi bir yer."

"Kesinlikle 12 ay öncesine göre daha mutluyuz." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 and Lando Norris, McLaren MCL38 in the pit lane

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images