McLaren pilotları, ikinci sırayı kaçırdıkları konusunda hemfikir
McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri, Bahreyn Grand Prix'sinde daha temiz turlar çıkarabilselerdi ikinci sıranın mümkün olduğunu düşünüyorlar.
Lando Norris, McLaren F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying
Mark Sutton / Motorsport Images
Son derece yakın geçen sıralama turlarında McLaren pilotları aslında iyi turlar çıkardılar fakat son bölümde her iki sürücü de en iyi turlarını atamadı.
Hal böyle olunca Lando Norris ve Oscar Piastri sırasıyla yedinci/sekizinci oldular.
Q3 turu hakkında konuşan Norris, "Zordu."
"Belki rüzgar biraz değiştirmiştir, bilemiyorum. Q3'te biraz daha zorladığınızda ve işler biraz değiştiğinde büyük bir fark yarabiliyor, benim için de öyle oldu."
"Çok fazla potansiyel vardı ve araç tüm sıralama boyunca harika hissettiriyordu, bu yüzden çok mutluydum. Bazı iyi turlar atıyordum, en kötü turum son turumdu ki normalde böyle olmasını istemezsiniz."
"Yine de potansiyel vardı. Eğer makul bir tur atsaydım ve hata yapmasaydım, muhtemelen ikinci veya üçüncü olurduk."
"Bunu başarmış olmak bizim için oldukça olumlu." dedi.
Piastri de beklediğinden daha zor bir gün geçirdiğini söyledi.
Avustralyalı pilot, "Benim için araçla biraz daha zorlu bir gündü. Üçüncü bölümdeki son turumun biraz daha iyi olduğunu hissettim ama yine de araçla en rahat günüm değildi."
"Ancak bu sıralama seanslarından birini geçirmiş olmam ve 0.2 saniye kazanmam halinde üçüncü olabiliyor olmam, yıla başlamak için oldukça iyi bir yer."
"Kesinlikle 12 ay öncesine göre daha mutluyuz." dedi.
Oscar Piastri, McLaren MCL38 and Lando Norris, McLaren MCL38 in the pit lane
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
McLaren yarış temposunda da Ferrari, Mercedes ve Aston Martin'in de dahil olduğu grupla rekabet edebilmeyi bekliyor, ancak MCL38'in bazı zayıflıkları yüksek yakıt yükünde belirginleşiyor.
Piastri, "Sıralama turları birçok araç arasındaki hız farkının çok küçük olduğunu kanıtladı ve yarışta da bunun büyük ölçüde değişmesini beklemiyorum."
"İlerleme kaydetmek kolay olmayacak. Yine de bu, Red Bull dışında ön tarafta yer alan tüm araçlar için geçerli olacak. Bence Red Bull yarışta normalde olduğundan daha güçlü olacak."
"İlerleme kaydedebiliriz, burası geçiş yapabileceğiniz bir pist ve strateji çok önemli bir unsur."
"Her halükarda mücadelenin içerisindeyiz." dedi.
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