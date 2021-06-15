McLaren pilotları, Fransa GP öncesi heyecanlı

McLaren pilotu Lando Norris, Bakü'de beşinci sırada finiş gördü ve ilk altı yarışın tamamında puan alma serisini devam ettirmiş oldu.

Bakü'deki yarış ardından konuşan Norris, Paul Ricard yarışı öncesinde pozitif görünüyor.

"Bakü'ye dönüp baktığımızda, takımlar şampiyonası için bazı önemli puanlar elde etmek adına iyi bir geri dönüş yaptık. Aynı zamanda hafta sonundan öğrenebileceğimiz pek çok şey de oldu."

"Şimdi arka arkaya üç yarış olacak ve bu yoğun olabilir fakat hem pistteki hem de fabrikadaki insanlar puanlar için yarışabilmemiz adına her şeylerini vermeye hazırlar, bunu yapmaya da devam ediyorlar. Rakiplerimizle olan bu zorlu mücadelede kalabilmek için araçtan en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor ve bunun için de bir takım olarak gelişmeye devam etmeliyiz."

"Fransa ve Avusturya ile beraber, bir dizi cadde pistinden sonra daha geleneksel pistlere geçmek heyecan verici olacak. Geçen yıl olanlardan sonra Fransa'ya dönmek harika. Bu, iyi bir yarış olması için farklı türden virajlar barındıran, ilginç ve hızlı bir pist."

Bakü'de dokuzuncu olup iki puan alan Daniel Ricciardo ise daha geleneksel pistlere döneceği için heyecanlı görünüyor.

"Sezonun ilk üçlü yarışına başlamak için bu hafta sonu Fransa'ya gidiyoruz ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Arka arkaya üç yarışa gitmek bir meydan okuma olarak görülebilir fakat aynı zamanda araçta sürekli vakit geçirmek ve şimdiye kadar kaydettiğimiz ilerlemeyi devam ettirmek için harika bir fırsat."

"Simülatörde yaptığımız çalışmalarla beraber önümüzdeki üç hafta son daha fazla mesafe tamamlamak umarım bizi daha iyi bir yere götürecek ve araca olan güvenimi artırmama yardımcı olacak."

"Bakü'de kesinlikle bazı olumlu anlar vardı ve iyi bir hafta sonu geçirdik. Bu hafta sonu, Paul Ricard'da yarışmayı da sabırsızlıkla bekliyorum. Bakü'den çok daha geleneksel ve hataları affeden bir yapısı var. Haliyle biraz daha az risk barındırıyor. O yüzden, her şeyi yoluna koymaya çalışacağız ve neler yapabileceğimizi göreceğiz."