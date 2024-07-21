McLaren pilotları, ilk virajda temastan kaçınmaya çalışacaklar

2012 Brezilya GP'den bu yana ilk kez sıralama turlarında ilk çizgiyi alan McLaren, yarışta bu pozisyonları korumak istiyor.

Ancak Red Bull'dan Max Verstappen üçüncü sıradan kazanmak istiyor ve Hungaroring'in ilk viraja kadarki uzun düzlüğü göz önüne alındığında kaos yaşanma ihtimali gayet mevcut.

Norris, sıralama turlarının ardından bu konuya değindi ve temastan kaçınmaya çalışacaklarını belirtti.

Norris, "Daha önce hiç bir yerde ilk çizgiyi almış mıydık? Belki Katar'daki sprint yarışı evet. "

"Doğrusunu söylemek gerekirse, bu konuda McLaren içerisinde konuşacağız ve her zaman yaptığımız gibi hareket edeceğiz."

"Aramızdaki mücadeleyi hep temiz tuttuk. Birbirimize karşı hep iyi davrandık ve birbirimize saygı gösterdik, gerektiğinde birbirimize yardım ettik."

"Yani bizim açımızdan bir endişe yok." dedi.

Piastri ise şunları ekledi: “Daha önce Budapeşte'de bu kadar yukarıdan başladığımı sanmıyorum."

"İlk viraja kadar uzun bir mesafe var ve arkadan gelenler için hava koridoru fırsatı sunuyor."

"Geçen yıl dördüncü başladıktan sonra temiz başlangıç sayesinde ikinciliğe çıktım. Bu yüzden 1. virajda olabilecek çok şey olduğunu biliyorum. Valtteri Bottas olayı bunlardan birisi."

"Bakalım. Bence iyi bir başlangıç yapmak her zaman işe yarar. Fakat uzun bir mesafe olacak ve eminim başka insanlar da işin içinde olacak."