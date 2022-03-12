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McLaren, Piastri'yi yedek pilot olarak kullanabilmek adına Alpine ile anlaştı!

Alpine yedek pilotu ve son Formula 2 şampiyonu Oscar Piastri, 2022 Formula 1 sezonun kalan kısmı için McLaren'ın yedek pilot havuzundaki isimlerden birisi olacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
McLaren, Piastri'yi yedek pilot olarak kullanabilmek adına Alpine ile anlaştı!
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McLaren, 2021 sezonunun başlangıcından bu yana Mercedes'in yedek pilotlarını kullanma konusunda Alman ekiple anlaşmıştı. Bu kapsamda eğer yedek pilota ihtiyacı varsa Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries ilk seçenek haline geldiler. Ayrıca eski Force India pilotu Paul di Resta da yine McLaren'ın yedek pilot havuzundaydı.

Fakat Alpine, Piastri'nin gerekirse McLaren tarafından kullanılabilmesi için İngiliz ekiple anlaşmaya varıldığını duyurdu. Şimdi Piastri, McLaren'ın "yede pilot havuzundaki" isimlerden birisi olacak.

Alpine'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Yetenekli genç sürücülerimize mümkün olan en iyi yarış fırsatını vermek amacıyla, sürücülerinden birinin yarışamaması halinde McLaren'ın, BWT Alpine F1 Team yedek pilotu Oscar Piastri'yi çağırabileceği konusunda anlaştık."

"Oscar'ın Alpine ile olan sözleşmesi tamamen devam ediyor ve çalışmalarında önceliğe sahip olmaya devam edeceğiz."

Haber, cuma günü McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından geldi.

Ricciardo şu anda tecrit altında ve Bahreyn GP'de yarışması bekleniyor. Eğer yarışamazsa, Piastri ilk yarışına çıkabilir.

Vandoorne ve di Resta, gelecek hafta IMSA/Dünya Dayanıklılık Şampiyonası için Sebring'de olacağından, Bahreyn GP'de yarışma ihtimalleri yok. Bu yüzden önümüzdeki hafta Ricciardo'nun yerini alabilecek tek isim de Vries olacaktı.

De Vries, önümüzdeki hafta sonu Bahreyn'de olacak ve Mercedes, ihtiyaç duyarsa onu kullanabilecek.

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