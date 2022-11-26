McLaren, Piastri'yi kış arasında birkaç teste çıkarmayı değerlendiriyor

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Tartışmalı bir sürecin ardından bünyesinde bulunduğu Alpine'den ayrılan ve McLaren ile sözleşme imzalayan Piastri, gelecek sezondan itibaren koltuğunu kaybeden Daniel Ricciardo'nun koltuğuna geçecek ve Lando Norris gibi zor bir isimle takım arkadaşı olacak.

McLaren ile ilk testine geçtiğimiz haftalarda Paul Ricard'da çıkan Piastri, bu testte geçtiğimiz sezonun aracını kullandı. Piastri sonrasında Alpine'in kendisini erken serbest bırakmasıyla birlikte Abu Dhabi'deki sezon sonu testlerine de katılma imkanı yakaladı.

Piastri'nin ilk testlerini değerlendiren Andreas Seidl, kendisinin takıma alışması adına sezon öncesi birkaç test daha yapmak istediklerini söyledi.

Seidl, "Eminim Ocak ya da Şubat ayında eski araçlarla biraz daha test gerçekleştirme seçeneğini de düşüneceğiz. Tek amacımız, test sınırları çerçevesinde kendisini mümkün olduğunca F1'e hazırlamak."

"Piastri'nin kış arasında sıkı sıkıya çalışmasını, böylece Bahreyn'deki ilk yarışta sanki ilk yarışında değilmiş gibi hissetmesini istiyoruz."

"Deneyimli bir takım olarak Oscar'ın gelişimi için yapmamız gerekenleri çok iyi biliyoruz. Oscar çok yetenekli bir sürücü, aynı zamanda harika bir kişiliğe ve harika bir karaktere sahip, bu yüzden onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL36 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

McLaren, neşeli bir karaktere sahip olan Ricciardo ile hayal kırıklığı dolu iki sezonun ardından yollarını ayırdı. Ricciardo'nun yerini alan Piastri ise daha ciddi bir kişiliğe sahip.

Piastri'nin kişiliğini yorumlayan Seidl, "Açıkçası her pilot birbirinden farklıdır. Farklı kişilikler, farklı karakterler. Bazen bu durum iki takım arkadaşı arasında farklı ilişkilere yol açabilir, fakat illa 'şu ilişki iyi' veya 'bu ilişki kötü' diyemeyiz."

"Dolayısıyla Lando'nun -bir erkek, bir karakter, bir insan, bir pilot olarak- ve bizim Oscar'a bakış açımıza bir göz attığımızda herhangi bir sorun beklemiyorum."

"Birlikte ortak bir görevimiz var. Herkesin harcadığı emek ve gösterdiği özveriyle ilerlemeye devam ettiğimizden emin olmak istiyoruz."

"Hayallerimizi gerçekleştirmek için padoktaki en iyi takım olmamız ve en iyi araca sahip olmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de takım çalışmasına ihtiyacımız var, odak noktamız da bu olacak." dedi.