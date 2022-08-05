McLaren, Piastri'ye yer açmak için Ricciardo'nun anlaşmasını feshetmeye hazırlanıyor!
Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre McLaren, Daniel Ricciardo'ya 2023 yılında kendisinin yerine Oscar Piastri'yi geçirmek istediğini resmi olarak bildirdi.
Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre McLaren, başlangıçta Ricciardo'nun erken fesih planını sonunda kabul edeceğini varsayarak Oscar Piastri ile 2023 için yedek pilotluk anlaşması imzaladı.
Ricciardo, 2020 yılının başında McLaren ile üç yıllık bir anlaşma imzalamıştı ve bu anlaşma oldukça sağlam maddeler içeriyor.
McLaren, Ricciardo'nun sözleşmesinin erkenden feshedebilmek için bir orta yol bulmak ve bunun için de önemli miktarda ödeme yapmak zorunda kalacak.
Motorsport.com'un kaynaklarına göre Ricciardo, McLaren'ın Formula E programına katılmakla ilgilenmiyor ve Formula 1'de başka bir koltuk bulmayı istiyor.
Woking merkezli ekip, Alpine'in 2023 için sözleşmesi olduğunu iddia etmesine rağmen Piastri'yi bünyesinde tutacağından emin.
Alpine'in duyurusuna rağmen Piastri'nin 2023'te Fransız üretici için yarışamayacağını söylemesi de bunu gösteriyor.
Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team
Photo by: Motorsport Images
Piastri, Alpine'in aslında 2023 için geçerli bir anlaşma imzalamaması nedeniyle takımdan ayrılma kararı almış oldu. Böylece takım opsiyonuyla ilgili olduğu söylenen 31 Temmuz tarihinin ise herhangi bir özellik taşımadığı anlaşılıyor
Bu anlaşmazlık, Anlaşma Tanıma Kurulu'na gidecek ancak Alpine'in bu kurula 2023'ü içeren bir anlaşma bildirip bildirmediği konusunda da soru işareti var.
Edinilen bilgilere göre McLaren'ın Ricciardo'nun yerine geçebilecek isimleri araştırırken, birkaç hafta önce Piastri ile anlaşma olasılığı ortaya çıktı.
McLaren takım patronu Andreas Seidl, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yer aldığı dönemde, Porsche'de Piastri'nin menajeri Mark Webber ile çalışmıştı ve bu yüzden Avustralyalı sürücüye oldukça yakın.
O noktada Piastri, 2023'te ya da 2024'te Alpine'e dönmesini sağlayacak bir opsiyonla beraber Williams'a gitmeye hazırlanıyordu.
McLaren, ilgi göstermeye başladıktan sonra Piastri'nin 2023 için serbest kalabileceğini gördü ve bunun üzerine Woking merkezli ekiple yapılan görüşmeler ciddileşti.
Bu kararlarla Ricciardo'nun geleceği belirsizleşecek çünkü griddeki koltukların çoğu doldu ve en olası seçenek Alpine'de Fernando Alonso'nun yerini alması gibi görünse de, 2020 yılının başında McLaren'a geçme kararı alması, Renault üst yönetimini hayal kırıklığına uğratmıştı. Tarafların ilk önce bu engeli aşması gerekiyor.
Haas eğer Mick Schumacher ile yollarını ayırırsa, o zaman burası da bir kendisi için bir seçenek olabilir fakat Ferrari'nin bu koltuğa kimin geçeceği konusunda söz hakkı var.
Ricciardo'nun fesihten ötürü alacağı ücret, başka bir yerde koltuk bulmasından etkilenebilir. Kimi Raikkonen, 2009'un sonunda Ferrari'den gönderildiğinde, F1'in dışında iki yıl geçirmişti ve böylelikle maaşının tamamını aldı.
Fakat Ricciardo'nun orijinal anlaşmasında yazan miktarlar göz önüne alındığında, başka bir yere gitse dahi 2023 için alması gereken miktarın tamamının kendisine ödenebileceği ifade ediliyor.
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