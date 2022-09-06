McLaren: "Piastri'ye karşı yapılan eleştiriler haksızdı"

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Piastri, 2023 sezonu öncesinde pilot pazarındaki en sürpriz hamlelerinden birisini yapmıştı. Fernando Alonso'nun Aston Martin'le anlaşmasının ardından Alpine, 2023 için Piastri'yi açıkladı ancak Avustralyalı pilot, kendisinin Alpine adına yarışmayacağını, takımın kendisi ile konuşmadan bu açıklamayı yaptığını söyleyerek sürpriz yapmıştı.

Alpine, kendi sürücü programında yer alan yedek pilotu Piastri ile 2023 için anlaşmasının olduğuna inanıyordu ve bu yüzden ilgili açıklamayı yapmıştı.

Bu konu F1 Sözleşme Tanıma Kurulu tarafından görüşüldü ve sonunda Piastri'nin McLaren ile anlaşması haklı bulundu.

CRB kararından önce Piastri, alt serilerde kariyerine katkıda bulunan Alpine ekibine sırtını döndüğü için "dürüstlük" konusunda sorgulanmıştı.

Mercedes patronu Toto Wolff, gençlerin Twitter'da üretici firmaları eleştirme konusunda 'temkinli' olmaları gerektiğini öne sürerek 'karmaya' inandığını da söylemişti.

Ancak birden çok kaynaktan gelen bilgiye göre Piastri, Alpine tarafındaki sürekli gecikme ve verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşamasının ardından McLaren ile anlaştı.

Piastri ve menajeri Mark Webber, sözleşmeden doğan bir boşluk sayesinde anlaşmadan çıkmak için fırsatçı bir hamle yapmaktan ziyade, Alpine'in sürekli olarak verilen sözleri tutmamasının ve yarış koltuğunu vermek için 2025'e kadar bekleyebileceğini işaret etmesinin ardından McLaren'e geçiş kararı aldılar.

Piastri, 2023'te F1'de Alpine için yarışmaya hevesliyken, takımın iki yıl kadar Williams'ta kalmasını istediği söylendiğinde bardağı taşıran son damla olduğu anlaşılıyor.

McLaren de Daniel Ricciardo'yu takımdan erken gönderme kararı alması nedeniyle eleştirilerin merkezinde yer aldı ancak son dönemde yapılan açıklamalara göre taraflar aylardır erken ayrılık kararını görüşüyorlarmış.

Piastri kontrat anlaşmazlığı ile ilgili haberler ortaya çıkarken, McLaren eleştirilere maruz kalmasına rağmen sessizliğini korudu.

Ancak olayın gerçekleri ortaya çıkmasının ardından takım patronu Andreas Seidl, Piastri'ye yöneltilen bazı suçlamaların "uygunsuz" olduğundan şüphe duymadıklarını söyledi.

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, with Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport.com tarafından, "olayın daha açık bir şekilde kamuoyuna sunulmasını" memnuniyetle karşılayıp karşılamadığı sorulan Seidl, şunları söyledi: "Günün sonunda gerçeklerin ortaya çıkması güzel, sizlerin de verilen kararı görmeniz güzel. Herkes açıklamayı ve kararı okuyup kendi sonucuna varabilir ki durum oldukça açık. Ayrıca insanlar, bu karara bakara Oscar'a yönelik haksız eleştirilerini de düzeltebilirler."

"Şimdi hedefimiz Daniel'la sezonu güçlü bir şekilde bitirmek. Sonrasında da büyük bir yetenek olan ve büyük bir potansiyele sahip olan Oscar'la birlikte çalışmaya dört gözle bekliyoruz."

"Aynı zamanda, Oscar ilk F1 sezonuna girerken, önümüzde büyük bir iş olduğunu biliyoruz ve bunu da dört gözle bekliyoruz."

Seidl, ayrıca, Piastri ile Ricciardo durumunu nasıl yönettiği konusunda eleştiri alabilecekleri konusunda hiç endişelenmediğini çünkü perdelerin arkasında tüm tarafların net olduğunu ekledi.

"Durum her zaman açıktı: Ortada bir durum yoktu. Bir kontratımız vardı ve Kontrat Tanıma Kurulu'na bu kontratı sunduk. Temmuz ayında bu kurul bir sorun olmadığını söyledi ve bu yüzden dürüst olmam gerekirse, dışarıda herkesin düşündüğünden çok daha az heyecan vardı.