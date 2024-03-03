McLaren, Piastri'nin stratejisini seçerken "hata yaptığını" kabul ediyor

Oscar Piastri, pist üstü mücadelesinde Lewis Hamilton'ın önünde yer almasına rağmen, geç pit stop nedeniyle İngiliz pilotun gerisine düştü.

Yarıştan sonra McLaren tarafı, pit stopta geç kalarak Avustralyalı sürücünün geriye düşmesine neden olduklarını kabul etti.

Andrea Stella, yarıştan sonra Piastri'yi bir tur önce pite çağırmanın daha iyi olup olmayacağı sorulduğunda, "Bazı şeyleri farklı yapmalıydık ama yapmadık. Şimdi her şeyi analiz etmek zorundayız." dedi.

Avustralyalı sürücü de tamamen aynı fikirde.

"Bence yarış sırasında taktikler ve pit stop anlarının seçimi konusunda daha iyi davranmamız gereken birkaç an vardı."

"Lewis Hamilton'ın atağıyla maalesef bir sıra kaybettik."

"Önde kalmak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım ama garjadan çıktıktan hemen sonra sert lastikler pisti hiç tutmadı. Ondan sonra Lewis ile mücadele etmeye çalıştım ama lastiği aşırı ısıttım ve lastiğin gerçek seviyesine geri gelmesi vakit aldı."

"Bu lastikler sıcaklık değişimlerine karşı çok hassas ve sonuçta tüm yarış boyunca bunun bedelini ödüyorsunuz."

"Ancak Lewis'in gerideyken bile iyi bir hız gösterdiğini düşünüyorum. Bence finişe doğru iyi bir hızımız vardı ama Lewis tüm Grand Prix boyunca biraz daha hızlıydı."