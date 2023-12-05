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McLaren, Piastri'nin sakinliğine hayran kalmış

McLaren takım patronu Andrea Stella, Oscar Piastri'nin sakin tavırlarına hayran kaldığını söyledi.

Editör Ezel Tan
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Oscar Piastri, McLaren, poses for the 2023 McLaren team photo

Alt kategorilerde şampiyon olmasının ardından Alpine'in yedek pilotu olan Oscar Piastri, beklediği fırsatı elde edemeyince bu yıl için McLaren'a geçmişti.

Piastri, bu yıl bir sprint zaferi de dahil olmak üzere çaylak sezonunda etkileyici bir performans sergiledi.

Takım patronu Andrea Stella, Piastri'nin kendisinden övgüyle bahsediyor ve bazı niteliklerinin sadece "özel pilotlarda" olduğuna inanıyor.

Speedcafe'e konuşan Stella, Piastri'de kendisini en çok neyin etkilediği sorulduğunda, "Yüksek hızlara çıkmanın en önemli unsurlarından birisi, sürücünün karakteri ve insani nitelikleridir."

"Oscar çok sakin biri. Bence ruh halini kontrol etmede çok iyi ve bu da yeteneğini tam olarak kullanmasını sağlıyor."

"Şahsen ben böyle bir özelliğe sahip değilim. Duygularımı kontrol etmek çabalamam, mümkün olduğunca verimli çalışabilmek için psikolojik durumumu yönetmem gerekiyor."

"Oscar bunu doğal bir şekilde yapıyor." yanıtını verdi.

Formula 1'de başarılı bir kariyeri olan Stella, Ferrari'de çalıştığı süre zarfında hem Michael Schumacher hem de Fernando Alonso ile çalıştı.

Şampiyona tarihinin en iyileri arasında sayılan bu sürücülerle çalışma deneyimi, Piastri'yi onlarla kıyaslama imkanı veriyor.

"Oscar belki tüm bu niteliklere doğuştan sahip, belki de kariyerinin başlarında bilinçli olarak bunlar üzerinde çalıştı - bilmiyorum. Ancak bu açıdan harika bir sürücü olduğu kesin."

"Hem eski dönemde hem de günümüzde harika sürücüler gördüm, ancak hepsi bazen yetersiz kaldılar çünkü ellerinden gelenin en iyisini yaptıkları süreci koruyamadılar."

"Oysa Oscar bunu doğal şekilde yapmayı başarıyor."

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren MCL60

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