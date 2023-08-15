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Formula 1 Haberler

McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda

McLaren takım patronu Andrea Stella, Oscar Piastri'nin en büyük gücünün soğukkanlılığı olduğunu söylüyor ve kendisinden övgüyle bahsediyor.

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Oscar Piastri, McLaren MCL60

Daniel Ricciardo'nun McLaren'da geçirdiği iki yıllık süre zarfında yapamadığını Oscar Piastri yapıyor ve çoğu hafta sonunda Lando Norris ile benzer performans gösteriyor. En azından sürücüler hakkında bazı ilginç gözlemlerde bulunan takım patronu Andrea Stella'nın vardığı sonuç bu.

Lando Norris'in gerçek bir lider olduğunu fakat takım içerisinde  bir numaralı sürücüleri olmadığını belirten Stella, Piastri'nin bazı noktalarda genç Britanyalıdan daha hızlı olduğunu söyledi. 

Stella, Sky Sports'a şöyle konuştu: "Öncelikle Lando ve Oscar'la yarışıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Gelecek için büyük beklentilerimiz olduğunu söyleyebilirim."

"Lando zaten kendini kanıtlamış üst düzey bir pilot. Oscar'la yarışıyor olmak da bizi heyecanlandırıyor fakat onun ne kadar yetenekli olduğu en başından beri belliydi."

"Hatta analitik bir tavrı var; olaylara bakışı ve öğrenmeye çalışma şekli çok iyi fakat sakin kalmayı da başarıyor. Olayları kavrayabiliyor, görevleri yerine getirebiliyor ve her zaman çok sakin kalabiliyor, ki bence bu Oscar'ın güçlü yanlarından biri."

"Önemli faktörlerden biri Lando'nun lider pozisyonuna doğru ilerliyor olması. Diğeri ise Oscar kadar hızlı bir sürücüyle aracın potansiyelini kesinlikle daha iyi kullanabilecek bir konumda olması çünkü Oscar ilk andan itibaren bazı virajlarda rekabetçi olmayı başarıyor hatta biraz daha hızlı olabiliyor."

"Yani Lando 'tamam, bu virajda gelişebiliriz' diyebilir ve bu şekilde devam edebilir. Aynı şekilde Oscar da Lando ile aynı durumda. Bu yıl dikkat çeken bir başka nokta ise iki pilotun geri bildirimlerinin de çok benzer olması."

"Aslında aynı terminolojiyi kullanıyorlar, geri bildirimlerini vermeden önce aynı şekilde iletişim kuruyorlar. Bu durum mühendisler için çok önemli çünkü sürücülerden gelen geri bildirimler çok tutarlı, çok net ve hem ayar hem de gelişim için net bir yön veriyor."

Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren

Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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