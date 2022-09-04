McLaren: "Piastri'nin olayı F1 genç sürücü programlarını etkilemeyecek"

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Padoktakiler; Alpine'in Piastri için yaptığı yatırımlardan sonra, Piastri'nin takımdan kolayca ayrılmasının insanları gelecek için pilotlara yatırım yapmaktan caydıracağını öne sürdüler.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Spa'da verdiği demeçte 'genç sürücü yetiştirme programlarına saygı gösterilmesinin önemini' belirtirken, Red Bull Racing takım patronu Christian Horner da "Bu gibi durumlarda bir sadakat olmalı." diyerek benzer duygularını dile getirdi.

Ancak Brown, bu durumun genel resmi değiştirmeyeceği konusunda ısrar etti.

Motorsport.com tarafından genç sürücü programlarının etkilenip etkilenmeyeceği sorulduğunda, "Hayır, bunun hiçbir şeyi değiştirdiğini düşünmüyorum. Eğer bir pilotunuz varsa ve tutarlıysanız, onlarla bir sözleşmeniz olması gerektiğini düşünüyorum."

"Çünkü gördüğümüz kadarıyla çok rekabetçi bir ortam var. Tüm takımlar her zaman en iyi yeteneği elde etmek için arayış halindeler ve eğer bir sözleşmeniz yoksa savunmasızsınız demektir." dedi.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Piastri ve menajeri Mark Webber'i eleştiren kişilerin hikayenin tamamını bilmediklerini öne sürdü.

"Gerçekte neler olduğu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmayan insanların yorumlarını okuduğumda biraz şaşırdım."

"Bence bu yorumlardan bazıları uygunsuzdu ve adil değildi. Olan bitene saygı göstermiyorlardı."

"Kendimden örnek verirsem, eğer yaşananları sadece bir taraftan biliyorsam; yorum yapmaktan kaçınmaya çalışırım. Ve Oscar'ı korumak için bundan bahsetmenin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Brown, McLaren'ın Piastri ile anlaşmasının IndyCar sürücüleri Pato O'Ward ve Colton Herta'nın yer aldığı test programını olumsuz etkilemeyeceğini de ekledi.

"Bu yıl ve öngörülebilir gelecekte bir ya da birkaç çaylağa antrenmanda sürüş yapma fırsatı vermemiz gerekiyor. Ayrıca pilotların COVID'e yakalandığı ve yaralandığı durumları da görüyoruz."

"Bence bir yarış takımı olarak yapılabilecek en sorumlu şey, her zaman iki ana pilota ve yedek sürücülere sahip olmak."

"Daha sonra ne olabileceğini, ne gibi fırsatlar çıkabileceğini asla bilemeyiz."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: Steven Tee / Motorsport Images