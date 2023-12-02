McLaren: "Piastri'nin 'olağanüstü' sezonunun en etkileyici yanı öğrenme hızıydı"

Piastri'nin alt serilerde gösterdiği başarı ve McLaren ile Alpine arasındaki çekişme, onun çaylak sezonunun merakla takip edilmesini sağladı.

McLaren'in 2023'e sakin bir başlangıç yapması Piastri ya da Lando Norris'in manşetlere çıkmasını engelledi ancak soğukkanlı Avustralyalı, kısa süre içinde sıralamalarda kendisinden daha deneyimli takım arkadaşını zorlayarak verdiği sözü yerine getirdi.

Sezon ortasında yapılan bir dizi araç güncellemesi, ikilinin düşük puanlı finişler yerine podyumlar için mücadele etmesini sağladı ve Norris McLaren'in dokuz podyumundan yedisini alıp iki kat fazla puan kazanırken, Piastri de Katar'daki sprint yarışında pole pozisyonundan aldığı galibiyetin yanı sıra Japonya ve Katar'daki grand prix podyumlarıyla göz doldurdu.

McLaren Piastri'den büyük umutlar beslerken, takım patronu Stella 22 yaşındaki pilotun "beklentilerinin ötesinde" bir performans sergilediğini ve bilgileri çok çabuk özümsediğini söyledi.

Stella, "Analizimiz Oscar'ın sezonunun olağanüstü olduğu yönünde ve olağanüstü derken beklentilerimizin ötesinde demek istiyorum."

"Bence onu olağanüstü yapan şey öğrenme hızı. Ve bu, hangi ölçeği alırsanız alın, bir yarışın zaman dilimi içinde, bir etkinliğin zaman dilimi içinde, sezonun zaman dilimi içinde geçerli oldu."

"Gradyanı çok etkileyici ve bu da gelecek sezon için beklenti yaratıyor. Ve beklentilerin doğrulanması için çalışılması gerekiyor. Ancak Oscar'ın bir diğer iyi yanı da ayakları yere basan, kendini işine adamış biri olması."

"Ve onunla çalışmak daha çok bu eğimi teyit etmek için yapmamız gerekenlerle ilgili olacak, ki bu da kışa yönelik planlama açısından zaten etkin bir şekilde başlamış olan bir çalışma." dedi.

Fotoğraf tarafından: James Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren, 2023 McLaren takım fotoğrafı için poz veriyor

Piastri'nin 22 yaşına göre son derece sakin ve olgun yapısı tüm padok üzerinde büyük bir etki yarattı ve Stella'ya göre bu, onun hızlı yükselişinin arkasındaki temel özelliklerden biri.

Stella, "Belki de bu kadar hızlı büyümesini sağlayan en önemli etkenlerden biri, sürücünün ötesinde bir insan olması. Çok sakin, kendini yeteneğinin en iyisini kullanabileceği bir durumda tutmakta çok iyi."

"Ben bu kaliteye sahip değilim. Kendimi aktif olarak en üretken durumda tutmak için psikolojimi düşünmek zorundayım. Oscar için bu oldukça doğal bir şey gibi görünüyor ya da belki de genç kariyeri boyunca bunun üzerinde çalıştı, bilmiyorum ama kesinlikle dikkate değer."

"Şu anda ya da geçmişte büyük sürücüler gördüğümde bile, hepsi ellerinden gelenin en iyisini yaptıkları durumda kalmadıkları için bazen düşük performans gösteriyorlardı. Bence Oscar için bu oldukça doğal." dedi.