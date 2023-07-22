McLaren: "Piastri'nin Norris'i zorlamasından memnunuz"

Silverstone'da McLaren pilotları pek çok kişiyi şaşırttı: Lando Norris 2. olurken, Oscar Piastri şanssızlık yaşadığı için dördüncü oldu.

Eğer güvenlik aracı kendisi için şanssız bir noktada piste girmeseydi, muhtemelen ilk podyumunu alacaktı.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Hungaroring'de verdiği röportajda, bu sonucun büyük oranda piste bağlı olduğunu kabul etti ancak ileriye doğru büyük bir adım attıklarını da gizlemedi.

Brown, "Hungaroring, Silverstone'a kıyasla tamamen farklı bir pist fakat bir önceki yarışa getirilen güncellemelerin burada işe yaramasını umuyoruz."

"Aynı zamanda gerçekçi olmalı ve her hafta sonunun Britanya'daki kadar başarılı geçmesini beklememeliyiz."

Aracımızın hızlı pistlerle iyi performans sergiliyor, bu da Red Bull Ring ve Silverstone'daki sonuçlarımızı açıklıyor. Fakat Macaristan performans konusunda daha temkinliyiz." dedi.

Sonrasında Piastri hakkında şunları belirtti: "Elbette Oscar'ın güncellenmiş araca geçtikten sonra Lando ile aynı performansı göstermesinden çok memnunuz."

"Bence o çok iyi bir pilot. Tüm yıl boyunca Lando'yu zorladı ve sanki ilk sezonundaymış gibi hissettiriyor. İlk sezonunda takım arkadaşının seviyesinde performans gösterebiliyor."

"Lando'yu zorlaması hoşumuza gidiyor ve Oscar'ın bazı sıralama seanslarında onun önüne geçtiğini görmek istiyoruz. Şu ana kadar beklentilerimizi tamamen karşıladı, neredeyse hiç hata yapmıyor ve hafta sonları etkileyici bir ilerleme kaydediyor."

"Hiç paniğe kapılmıyor: antrenmanda bir şeyler ters gitse bile, sıralama için hazırlanıyor ve Cumartesi günleri oldukça normal sonuçlar alıyor."

"Lando'nun 9-1 önde olduğu sıralama sonuçlarına bakmayın. Gerçek sonuçlarını karşılaştırırsanız, aralarındaki farkın oldukça küçük olduğu ortaya çıkıyor."

"Yarışlarda bazen birbirleriyle oldukça hararetli mücadelelere giriyorlar ancak bunu her zaman çok doğru yapıyorlar."

"Genel olarak, sezonun bu aşamasında Oscar onu görmek istediğimiz seviyeye geldi."