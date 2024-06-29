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Formula 1 Avusturya GP

McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

McLaren, Oscar Piastri'nin pist limitleri cezası kararına ilişkin soru işaretleri arasında itirazda bulundu

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Oscar Piastri, McLaren MCL38

McLaren, Oscar Piastri'nin pist limitleri cezasının makul şüphenin ötesinde kanıtlanamadığını düşündükten sonra Avusturya Grand Prix'sinin sıralama sonucunu protesto etti.

Piastri, FIA'nın Q3'teki son turunda 6. virajda pist limitlerini ihlal ettiğine karar vermesinin ardından Pazar günkü yarış için griddeki üçüncü sırasını kaybetti.

Ancak Avustralyalı pilotun çok geniş gidip gitmediğini sorgulamasının ardından McLaren, kararı daha iyi anlamak için FIA ile diyalog başlattı ve özellikle McLaren'in pistin kenarını tanımlayan beyaz çizginin dışında kaldığına dair net kanıtlar görmek istedi.

Ancak McLaren takım patronu Andrea Stella'nın FIA'nın Piastri'nin çizgiyi tamamen aştığını gösteren kristal netliğinde görüntüler sağlayamadığını söylemesinin ardından takım resmi bir protesto düzenlemeye karar verdi.

Stella, "Kabul edilen ancak henüz işleme konulmayan bir protesto başlattık çünkü görüşmeye devam etme olanağına sahip olmak istiyoruz."

"Yarışa yaklaşımımız hak etmediğimiz bir şeyi istemememizdir. Ancak ceza bu kadar ağır olduğunda, sporun menfaati için - McLaren'in menfaati için değil - açık bir kanıt olması gerekir." dedi.

Stella, FIA'nın Piastri'nin çizginin dışında olduğunu gösterdiğini söylediği görüntülerin, Avustralyalı'nın kuralları ihlal ettiğinden tamamen emin olmak için yeterince net olmadığını söyledi.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team

Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren F1 Takımı

Fotoğraf tarafından: Francois Tremblay

Stella, "Özellikle açıklama istedik çünkü aracın pist sınırlarını aştığına dair makul şüphenin ötesindeki kanıtlara bakmak istedik. Makul şüphenin ötesinin karşılandığını söyleyemem."

"Birkaç ilke var. Birincisi, kullanılan sistemin yeterli çözünürlüğe sahip olması, ikincisi ise bir araç için kullanılan metodolojinin tüm araçlar için uygulanabilir olması gerektiğidir."

"Eğer bir araç için helikopter görüntüsü kullanıyorsanız, helikopter görüntüsünü kullanmanız ve bunun tüm araçlar için geçerli olması gerekir. Biz normalde FIA'yı çok destekliyoruz. Her zaman herkesin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığının farkındayız."

"Ancak bu durumda, aracın makul bir şüphenin ötesinde pist sınırının ötesinde olduğu ve daha önce söylediğim iki koşulu karşıladığı konusunda hemfikir olamadık. Dolayısıyla tartışma halen devam ediyor." şeklinde devam etti.

Stella, McLaren'e gösterilen görüntülerle ilgili temel sorunun yeterince yüksek çözünürlükte olmamaları ve gölgelerden çok fazla etkilenmeleri olduğunu söyledi.

"Kullandığımız sabit bir kamera ve bir helikopter görüntüsüydü. Ancak her iki durumda da, dediğim gibi, düzenlemeleri uygulamak için gösterilen büyük çabayı gerçekten takdir ediyoruz, ancak çözünürlüğün yeterli olduğunu söyleyebileceğimizi sanmıyorum."

"Geçen yıl Katar'da Lando'nun [Norris] helikopter görüntüsü tarafından pist sınırlarının ötesinde tespit edildiği bir vaka yaşadık ve net bir çözünürlük ve doğruluk var. Araba dışarıda. Çok teşekkür ederim. İlerliyoruz."

"Ancak bu durumda, her şey bulanık ve gölgeden etkileniyor. Buraya gelmek, yarışmak, sıralama turlarını bir araya getirmek oldukça zor ve ceza - turun silinmesi gibi - ağır olduğunda, o zaman cezanın makul bir şüphenin ötesinde uygulandığından emin olmalıyız."

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