McLaren, Piastri'nin Abu Dhabi testine katılacağını doğruladı

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Oscar Piastri, Alpine ile geçirdiği yılların ardından, yeni sezonda McLaren ile Formula 1'e adım atacak ve Lando Norris'in yeni takım arkadaşı olacak.

Piastri, Alpine'in önceki yıllara ait araçlarıyla bazı testler yaptı ancak 2022 araçlarını düzenli şekilde hiç sürmedi.

Şimdi Alpine ve McLaren arasında yapılan anlaşma sayesinde, Abu Dhabi'de yapılacak sezon sonu testine katılması planlanıyor.

Zak Brown, sözlerine şöyle başladı: "Bu yıl çok şey öğrendik, inişler ve çıkışlar yaşadık. Geçen sezonki kadar rekabetçi değildik ama bu yıl bir yarış takımı olarak geliştik."

"Pistte daha iyi etkileşim kurduk, daha iyi pit stoplar yaptık ve yatırım yapmaya devam ettik. Çok şey öğrendiğimize inanıyorum."

"Pazartesi günü 2023'ü düşünmeye başlayacağız. Salı sabah Oscar Piastri aracın direksiyonuna geçecek. Oscar yaşına göre çok olgun biri. Yaz aylarındaki hikayeyi ele alış şeklinden çok etkilendim."

"Ayrıca çok büyük bir yeteneği var. Bir yıldır yarışmadı, bu yüzden ritmini bulması birkaç yarış alacaktır ama uzun sürmeyeceğine eminim."

"Oscar çok odaklanmış bir sürücü ve tekniği çok iyi. Gelecek yıl onu Lando Norris ile birlikte görmek için sabırsızlanıyorum."