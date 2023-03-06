McLaren, Piastri ve Norris'in yaşadığı sorunlara açıklık getirdi

Haberi dinle

İlk yarışına 18. sırada başlayan ve yumuşak lastikle ilk bölümünü uzatmaya karar veren Piastri, 12. turda bir sorun üzerine pite geldi.

Bir elektronik sorunuyla karşılaşan çaylak pilot, yeni bir direksiyon simidiyle sorunu çözmeye çalışsa da bu girişimlerin başarısız olması sonucu kariyerinin ilk yarışını erkenden noktaladı.

Arızanın direksiyondan da öteye geçtiğini söyleyen Andrea Stella, "Elektronik hasar direksiyon kolonunun etrafındaki çizginin daha aşağısındaydı. Yani sorun direksiyon simidi değildi. Muhtemelen kablo demetinde bir sorun vardı."

"Araştırıyoruz ancak kısa sürede tamir edilmesini beklemiyoruz."

Norris ise aynı turlarda aracının motor pnömatiklerinde bir basınç sızıntısı meydana geldiğini belirtti, bu motor gücünü etkilemese dahi vites kutusunu etkilemekteydi.

Sezon öncesi testlerin sınırlı olduğu göz önüne alındığında Norris'in veri toplamak için yola devam etmesine karar verildi, ancak sorun nedeniyle Norris'in her 10 turda bir pite girmesi gerekti, böylece teknisyenler sidepod'un sol tarafına bir hava girişi bağlayarak sistemi yeniden doldurabildi.

Stella, "Lando'nun aracında bir pnömatik basınç sızıntısı vardı. Bu sızıntıyı yarış başladıktan kısa bir süre sonra fark ettik."

"Basınç takviyesi yapmak zorunda kalacağımız için her bölümde en fazla 10 veya 11 tur atabileceğimizin farkındaydık."

Lando Norris, McLaren MCL60, in the pits Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Yarışta kalmaya karar verdik, son 10 turda liderle en az bir tur mesafede kalmaya karar verdik."

"Bunun yanı sıra güvenlik aracı girerse bir fırsat elde edip edemeyeceğimize de bakmaya çalıştık. Altı kez pite geldik."

Tüm sıkıntılara rağmen Norris, MCL60'ın temposunun tüm endişelere rağmen cesaret verici olduğunu düşünmekte.

Norris, "İyi bir başlangıç yaptım, iyi bir start aldım. Birkaç sıra kazandım."

"Birkaç tur sonra temel sorunlar yaşadık. Bir pnömatik sorunu ve diğer çeşitli sorunlar bizi yarıştan daha da uzaklaştırdı. Her 10 turda bir pite girmek zorunda kaldık."

"Bence en iyi şey mekanikerlerin çok fazla pitstop pratiği yapmasıydı. Yarışın en olumlu yanı bu."

"Genel olarak hızımız da gayet iyiydi. Bugün en azından bir puan alabilirdik. Sorun yaşamamız çok kötü oldu." dedi.