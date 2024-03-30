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Formula 1 Avustralya GP

McLaren: "Piastri takımın 'liderlerinden' birisi oldu"

McLaren pilotu Oscar Piastri'nin yarış mühendisi Tom Stallard, Avustralyalı pilotun takıma katıldığı günden bu yana ekibin "liderlerinden birisi" olduğunu söyledi.

Ezel Tan
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, prepares on the grid

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, prepares on the grid

Glenn Dunbar / Motorsport Images

Oscar Piastri, geçen yılın başında McLaren'a katıldı ve kısa süre içerisinde iyi performanslar gösterip, İngiliz ekibi etkilemeyi başardı.

Takımla ikinci yılını geçiren Piastri'nin ortaya koyduğu performansın yanı sıra sergilediği "ruh" ekiptekilerin övgüsünü aldı.

Yarış mühendisi Tom Stallard şöyle konuştu: "Sürücünün takımdaki rolü, ilk kez yarışan biri bile olsa, aracı kullanan iki kişiden biri olduğu için önemlidir."

"Bir sürücünün liderliği pek çok farklı şekilde kendini gösterebilir ve bu her zaman yüzlerce kişinin önünde bir konuşma yapmakla ilgili değildir."

"Liderliğin büyük bir kısmı geri bildirim vermekle, yaklaşımla ve sürücünün araçtaki davranış biçimiyle ilgilidir."

"Oscar'ın bunun farkında olduğunu sanmıyorum ama bize katıldığı andan itibaren ekibin liderlerinden biri oldu. Sorumluluk aldı ve hata aramadı. Durumla başa çıkmak çok zor olabilirdi ama geçen yılın başında gösterdiği liderlik ve sakinlikle, takımın doğru yerde kalmasına ve sonuçları iyileştirmesine yardımcı oldu."

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, the McLaren team celebrate after the race

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, the McLaren team celebrate after the race

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Sosyal bağlantılar kurmanın önemine inanan biriyim. Bunu yapmak için sürücüyle dışarı çıkmak zorunda değilsiniz, sosyalleşmeniz, sorular sormanız ve hikayelerinizi paylaşmanız yeterli."

"Oscar ile birlikte zaman geçirerek ilişkimizi güçlendirdik - birkaç kez birlikte öğle yemeği yedik ve bunun gibi şeyler yaptık. Fakat çoğunlukla takım fabrikasında birlikte çok sayıda kahve içtik ve kariyerlerimizdeki çeşitli hikayeleri tartıştık."

"Geçmişte nelerde başarısız olduğumuz ve acı dersler çıkardığımız şeyler hakkında konuştuk.

"Tüm bunlar takım  çalışmasını daha canlı hale getirmeye yardımcı oluyor, çünkü yıllar sonra hatalarınıza gülebiliyorsunuz."

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