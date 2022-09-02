McLaren: "Piastri, önündeki 'büyük mücadelenin' tamamen farkında"

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Piastri, Alpine ile sözleşme durumunu görüşen F1 Sözleşme Tanıma Kurulu'nun Woking merkezli takım lehine aldığı karar sonrası bugün itibariyle önümüzdeki en az iki yıl boyunca McLaren pilotu olarak açıklandı.

Piastri, takımla beşinci sezonuna girecek olan ve şimdiden F1'in önde gelen pilotlarından biri olarak bahsedilen Lando Norris'in takım arkadaşı olacak.

Seidl, Piastri'nin iyi bir iş çıkarmak için gereken özelliklere sahip olduğundan emin.

Seidl, "Aslında, Oscar'ı iki nedenden dolayı takımımıza almak istedik."

"Öncelikle, F3 ve F2'deki kariyerindeki başarısıyla, her yıl yarış kazanarak bir pilot olarak büyük yetenek olduğunu ve çok fazla potansiyele sahip olduğunu gösterdi."

"Aynı zamanda, Zak (Brown) ve ben onu tanıdıkça; kişilik açısından onun takımıza mükemmel uyum sağlayacağını düşündük. O; genç, enerji dolu, hırslı ve bence özgüveni de doğru seviyede."

"Bir yandan da çok alçakgönüllü ve onu bekleyen büyük zorluğun tamamen farkında."

"O oldukça sadık biri. Bu yüzden onu takıma almak istedim, o da bizimle olmak istedi. Bu sebeple gelecek yıldan itibaren bizimle olduğunu duyurmaktan çok mutluyuz." dedi.

Lando Norris, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Seidl, Piastri'nin adapte olması için ona zaman verilmesi gerektiğini kabul etti.

"Oscar'ın önündeki zorluğun ve onu geliştirmek için ona yeterli zamanı vermemiz gerektiğinin tamamen farkındayım. Gelecek yılki pilot kadromuz benim için de oldukça heyecan verici."

"F1'deki beşinci yılında olan Lando'ya sahibiz. O, geçen yıl attığı adımlarla bu sporun en iyilerinden biri olmak için ihtiyacı olan her şeye sahip olduğunu gösterdi ve dördüncü yılında bile hâlâ ilerleme kaydettiğini gösterdi. Bu heyecan verici bir durum."

"Ve yanında çok fazla potansiyele sahip olduğunu gösteren Oscar gibi bir çaylak pilot var. Bu heyecan verici bir durum ve önümüzdeki yıllarda bu pilot kadrosuyla çalışmayı dört gözle bekliyorum."

Seidl, takımın Norris ile birlikte bir çaylak ile nasıl çalışılacağını gösterdiğini düşünüyor.

"Sanırım buna daha önce değinmiştim, geçmişte Lando ile bir çaylak olarak F1'e başlamak için çok iyi bir takım olduğumuzu gösterdik."

"Sahip olduğumuz ekiple, genç bir pilotun araçta, araç dışında ve çevresinde rahat hissetmesi için ve gelecek yıl Bahreyn'deki ilk yarışına mümkün olduğunca iyi hazırlanması için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."

"Amacımız oldukça açık. Oscar ile çalışmaya başlar başlamaz, Bahreyn'deki ilk yarışında elde etmek istediklerimize dair net bir gündemle sıkı bir çalışma yapacağız. Lando ile bunun mümkün olduğunu göstermiştik."